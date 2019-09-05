前(106)年間，中部爆出有11名身障男童參加一所特教機舉辦的夏令營，竟遭一名張姓志工猥褻，張姓志工被法院判處8年徒刑；監察委員前往該特教機構調查，擴大查出另有志工與輔導老師曾邀一名未滿14歲男童到廁所互打手槍，該志工甚至曾拿出假陽具性侵男童，台中地院依強制性侵罪判處該輔導老師1年10月。

經調查，該特教機構在106年7月份舉辦夏令營，計有23名就讀國中小學的聽障學員參加，結果竟傳出有一名張姓男志工對男童伸出狼爪，受害男童透過手語向機構人員投訴，經全面追查，共多達11名身障男童遭張姓志工性侵，張姓志工已被判8年徒刑。

該案引起各界重視，監察委員也特別立專案展開調查，當監察委員到該特教機構深入訪查後，查出有另名志工性侵男學童情事，而且還有輔導老師共同涉案，監委調查後向地檢署舉發偵辦。

台中地院判決書指出，被舉發的輔導老師從105年3月間起，就經常邀未滿14歲男學童互打手槍，某天該學童睡午覺，輔導老師看他生殖器疑似勃起，就邀男童到廁所進行猥褻，之後還有多次類似情形，106年5、6月間，該中心另名志工也參與猥褻行為，3人交叉互打手槍，該名志工還曾拿出假陽具性侵男童。

台中地院法官審結後依強制性侵罪判處該輔導老師1年10月；志工部分，審酌該志工自幼也在特教機構內成長，亦曾遭老師性侵而接收錯誤性觀念，導致性觀念偏差，判處2年4月。