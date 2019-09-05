中市府減煤國際交流　亞太地區脫煤圓桌會議獲肯定

9月4日至5日，中市府受邀前往韓國參加「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」，為台中市空氣品質改善進程樹立里程碑，更與南韓、日本、印尼、越南、美國、英國、澳洲及歐盟等國家地方政府、非政府組織深度交流，推廣台中市空品改善對策，增加國際能見度，中市府也在這次會議贏得國際社會極大支持。

市長盧秀燕9月2日到11日率團前往英國及荷蘭進行市政考察，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，同時，中市府也受邀參與由韓國非營利組織（SFOC）、美國The Stanley Foundation共同主辦；韓國忠清南道政府、英國駐韓國大使館協辦的「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」。

市府展現減煤決心與管制作為，新聞局長吳皇昇會議上分享市府在能源轉型過程所面臨的問題，以及如何透過管制生煤自治條例、許可證核發權，要求台中火力發電廠及各汙染大廠必須進行轉型和改善，保護人民健康，跟上世界趨勢。

吳皇昇分享今年的作為，包括確實執行限縮台中電廠的生煤使用量在2020年應減少40%、加嚴訂定鍋爐標準，本市工廠新設鍋爐限制以燃氣或再生燃料，並輔導既有鍋爐改燒天然氣、增設防制設施、提高汙染處理效率等議題﹔此外，中市府今年也強力進行汙染稽查，也大力推動汰換二行程及四行程機車，並進行補助等措施，獲得了現場多國政府的肯定及回應支持。

環保局說明，忠清南道位位於南韓西海岸，由於鄰近首爾等高用電量地區，因應國家政策設立發電廠，境內有包含保寧、扶餘發電廠共30多座機組，近年肇因於嚴重霧霾及環保意識抬頭，地方政府及組織因此共同發起淘汰落後煤電廠計畫，更成為亞洲第一個加入由英國和加拿大聯合發起的「廢電棄用聯盟」的地區。

環保局進一步說，這次於忠清南道舉行的「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」對於亞太地區的減煤進程別具意義，不僅建立亞太地區煤炭使用國家之地方政府、非政府組織溝通渠道，更讓與會參與者分享、討論可能採行的減煤行動計畫，可望建立跨國區域合作減煤平台。

加強亞洲各國之間的合作，忠清南道預計於10月21日舉行「2019棄煤應對氣候變化國際會議」，希望透過會議組建「東亞地方政府氣候環境聯盟」，市府也已於日前收到正式邀請函，感謝國際社會對台中的重視。