導演鍾孟宏睽違3年推出的第5部新作《陽光普照》，集結影壇新星巫建和、劉冠廷、許光漢，及金獎影后柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文等實力派演員演出，即將在10月25日全台上映。《陽光普照》繼日前入選第44屆多倫多國際影展後再傳喜訊，入選了第24屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，讓台灣電影揚名國際！

《陽光普照》前導預告預告中雖沒有一句台詞，但鍾孟宏導演獨特優美的攝影畫面，搭配由曾獲金曲獎、金馬獎的林生祥親自操刀的法國號配樂，把濃濃的情緒烙印在每個人心裡，預告中劉冠廷與巫建和在車內對峙的神情、柯淑勤與陳以文在山林間散步的樣貌，以及温貞菱主動牽起許光漢的手，每個角色細膩的表情與互動都緊扣觀眾的心，讓電影期待度倍增！

在前導預告的片尾出現的幾句文案：「這世界最公平的是太陽，不論緯度高低，每個地方白天與黑暗都各佔一半。」也隱隱透露電影中真摯動人的情感。温貞菱更表示她在看劇本時就忍不住淚流滿面，她表示：「片中關於『陽光』的那段獨白背後有著莫大的孤獨感，我哭了好幾次才平復心情。」電影《陽光普照》擁有鍾孟宏導演獨特的黑色幽默，更加入了溫情催淚的元素，勢必將勾起觀眾內心最深處的感動。

《陽光普照》由柯淑勤、陳以文、巫建和與許光漢飾演一家四口的平凡家庭，卻因小兒子入了少年監獄而開始分崩離析。