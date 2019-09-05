甜美女星周曉涵今（5）日出席內衣代言記者會，她身披白紗、紗裙出場，展現出女神仙氣的一面，並驕傲表示自己的胸部形狀很挺，但身體其他處的脂肪，卻被在拍電影時被導演嫌棄，以至於她努力瘦身3公斤，感嘆自己在女明星身材中還是肉肉的。

周曉涵日前到大陸拍電影，隨後又趕緊遠赴美國參加表妹婚禮，在婚禮也遇到不少異性示好，但她表示「都是年紀小的」。目前單身的周曉涵，身邊不乏追求者，她坦言目前能接受最大的姊弟戀極限是8歲，談到這讓她想起粉絲私訊內容，「我從小就喜歡妳了，我現在終於20歲了，妳可以跟我交往了嗎」，周曉涵哭笑不得表示「難道我要變成第二個Elva（蕭亞軒）嗎…？」

對於感情，周曉涵看很開，談到過去各個緋聞男友幾乎都有了對象，周曉涵認為目前的她先好好賺錢，「等有了錢就可以真正的選擇愛情，也可以選擇年紀比你小的了。」長相甜美的周曉涵身邊追求者眾多，不過年齡都偏小，前陣子她到大陸拍電影時，認識黃志瑋的朋友，適逢周曉涵生日，有2、3個25歲左右的小男生替她準備3層蛋糕，收工還會約她出去，周曉涵不禁問黃志瑋「他們知道我幾歲嗎？」黃志瑋則用台語回覆「管他的！」

周曉涵年初主演的《必勝大丈夫》雖然已殺青許久，演員們的好感情仍維持不錯，她透露言明澔（原名簡宏霖）到新戲《網紅的瘋狂世界》劇組後，發現自己是演員年紀中數一數二長的，40歲的梁正群聽到後笑說「那我去不就演爺爺」，周曉涵也自嘲「我去就變嬸婆了！」