▲有網友列出三個以房養老，「掛點前剛好花完錢」的方案，引發熱烈討論。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有網友列出 3 個以房養老，「掛點前剛好花完錢」的方案，引發熱烈討論。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

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以前人常說，「養兒防老」；但隨著時代改變，現代所謂的啃老族越來愈多，養兒防老變成了「養老防兒」。而對於許多不婚不生的單身人士來說，以房養老成為新選項。少了養育下一代的牽掛，錢財也不想留給國家，老年生活的重點竟轉變成「如何在過世前正好把財產花完？」有網友就列出了 3 個「掛點前剛好花完錢」的方案，引發熱烈討論。

有網友在 Mobile01 論壇以「以房養老」發文表示，從出社會後就努力的工作繳房貸，陸續買了幾間房子。因為沒結婚，打算過半退休半工作的生活當休閒農夫，「財產不想留給姪子姪女，更不想留給國家」。因此他列出 3 個「掛點前剛好花完錢」的方案，請大家給點意見。該網友提出的方案分別是：房子抵押給銀行逆向房貸，每月收養老金；房子出租每月收租金；房子賣掉拿現金慢慢花。

▲有網友列出 3 個以房養老，「掛點前剛好花完錢」的方案，引發熱烈討論。（圖／翻攝自 Mobile01 ）

文章一出，引發熱烈討論。 3 種方案都有人支持，但更多網友卻吐槽表示，「怕的是…錢花完了還不死」、「基本上要先知道，你什麼時候掛點。知道了，就好規劃了」、「人算不如天算，即便你安排好好，人生總會有你意想不到的情況出現」、「老天要收你，哪管你戶頭有多少錢沒用完」。

另也有不少網友建議，「拿錢把自己送進安養中心，醫護設備至少齊全點，這樣錢全用在自己身上」、「身體不好之後，全賣掉房子住養老院」。（編輯：倪浩軒）

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