新戲《網紅的瘋狂世界》今（5）日舉行首映會，主要演員吳思賢（小樂）、項婕如、言明澔、卓毓彤（熊熊）、林嘉威、姚亦晴等人出席，吳思賢飾演具有「玩霸+學霸」特質的網路直播平台CEO，私下和項婕如對戲卻成了「色員外」，吳思賢頗為無奈：「我戲中常要貼近她，為了讓她儘快入戲，等戲時也靠近，結果她嚇得大喊『你不要這樣！』」項婕如趕緊安慰他：「小樂很貼心，在我爬階梯抱樹上小豬時，會護著我的腳，讓我不要掉下來。」

飾演性感直播主的卓毓彤戲中大膽挑戰喝可樂吃曼陀珠，但她更想泡在倒滿可樂和曼陀珠的浴缸裡爆炸：「不過這只是幻想，導演千萬不要當真！之前試鏡還有一場『章魚吸眼』的戲，幸好後來刪掉。」言明澔則分享他拍戲憋笑很辛苦，因劇中大都是瘋狂直播主，只有他當主管需正經八百：「我其實很愛開玩笑，但戲裡要穩重，所以常被導演『噹』。」

吳思賢、言明澔和卓毓彤拍戲經常腦力激盪，想盡辦法搞笑，不過姚亦晴卻衰事連連，農曆七月就跌倒五次：「有一回整個人往後倒地，有如封鎖線裡的屍體樣，那次摔得屁股黑青、骨盆歪斜還去整骨，可能是因戲裡要穿高跟鞋不太適應。」另外，場景中的鞦韆椅半夜突然轉圈讓她毛骨悚然：「我現在帶佛珠，有心理安慰作用。」相對於姚亦晴感覺「毛毛的」，項婕如則笑說一場導演請攝影師從她跨下角度拍的戲，她誤會之後，整個人往跨下看，笑翻了一旁的吳思賢，他也笑說有一場戲因他抱兩隻豬、第二天手都舉不起來：「我抱四十公斤的項婕如，她又抱一隻小豬，整整抱了半小時。」