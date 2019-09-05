美式賣場好市多（ Costco ）上（ 8 ）月 27 日進軍中國大陸上海閔行區，開幕第一天就引發暴動，賣場內摩肩擦踵，短短 4 小時就因人潮超量而宣布暫停營業，引起熱議。今（ 5 ）日有媒體報導，開幕當天熱銷 600 隻烤雞卻僅 200 隻結帳，疑似有顧客直接在賣場內「偷吃」。但卻被網友踢爆，偷吃烤雞的新聞根本抄寫自 20 多年前的舊新聞。

有媒體報導上海好市多開幕當日，烤雞熱銷 600 隻卻只有 200 隻有付款紀錄，其他疑似是在賣場內直接被「消化」，還寫到消費者偷吃，工作人員不得不關閉廁所等情事。

但相關內容，被網友在批踢踢八卦版踢爆，根本是來自 20 多年前《南方周末》的舊新聞。該網友 po 出微博頁面，只見早在 2007 年，大陸就有寫出「廁所吃雞」等情事，分段比對，文字內容與某媒體今日報導的十分雷同，包括數字都一模一樣。

而該篇「在廁所吃雞」一文卻是來自 2007 年的舊文，當時筆者自稱是 1996 或 1997 年刊在《南方周末》的舊報導，講的是「易初蓮花超市」在上海開張第一天的情況。 20 多年前的舊事，竟被移花接木成上個月上海好市多開幕的軼聞，讓許多網友嘖嘖稱奇。（編輯：倪浩軒）