▲上海好市多開幕首日就塞爆，只開四小時就暫停營業。（示意圖／翻攝頭條新聞）
▲今（ 5 ）日有台灣媒體報導上海好市多開幕當日，顧客疑似在賣場「廁所吃雞」，被網友起底內容其實是抄寫自 20 多年前的舊新聞。（圖／翻攝頭條新聞）

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美式賣場好市多（ Costco ）上（ 8 ）月 27 日進軍中國大陸上海閔行區，開幕第一天就引發暴動，賣場內摩肩擦踵，短短 4 小時就因人潮超量而宣布暫停營業，引起熱議。今（ 5 ）日有媒體報導，開幕當天熱銷 600 隻烤雞卻僅 200 隻結帳，疑似有顧客直接在賣場內「偷吃」。但卻被網友踢爆，偷吃烤雞的新聞根本抄寫自 20 多年前的舊新聞。

有媒體報導上海好市多開幕當日，烤雞熱銷 600 隻卻只有 200 隻有付款紀錄，其他疑似是在賣場內直接被「消化」，還寫到消費者偷吃，工作人員不得不關閉廁所等情事。

▲（圖／翻攝自批踢踢）
▲關於上海好市多開幕當日，有顧客在賣場「廁所吃雞」的報導，被網友起底是抄寫自 20 多年前的舊新聞。（圖／翻攝自批踢踢）

但相關內容，被網友在批踢踢八卦版踢爆，根本是來自 20 多年前《南方周末》的舊新聞。該網友 po 出微博頁面，只見早在 2007 年，大陸就有寫出「廁所吃雞」等情事，分段比對，文字內容與某媒體今日報導的十分雷同，包括數字都一模一樣。

▲（圖／翻攝自微博）
▲網友貼出微博原文，廁所吃雞情事在 2007 年就發佈了，而且筆者清楚寫道這是 1996 或 1997 年刊在《南方周末》的舊報導。（圖／翻攝自微博）

而該篇「在廁所吃雞」一文卻是來自 2007 年的舊文，當時筆者自稱是 1996 或 1997 年刊在《南方周末》的舊報導，講的是「易初蓮花超市」在上海開張第一天的情況。 20 多年前的舊事，竟被移花接木成上個月上海好市多開幕的軼聞，讓許多網友嘖嘖稱奇。（編輯：倪浩軒）

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