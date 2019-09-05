立法院國民黨團今（5）日召開「新歷史課本數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」記者會，批評108課綱歷史課本納入「台灣地位未定論」，且刪減提慰安婦、高砂義勇軍、台籍日本等內容，指蔡政府毀家滅國，要求道歉。國家教育研究院稍早發布聲明指出，教科書的內容審定合法且公開，新課綱更希望學生根據歷史事實提出自己的觀點，從而建立認同。

根據國民黨部分立法委員，指控高中歷史教科書內容媚日、意圖消滅中華民國、審定機關有違背教育中立的疑慮，國教院反駁，指控明顯與事實不符。

國教院澄清，108新課綱歷史課程採「分域」設計，突破過往單一區域的歷史學習，高中更採專題式教學，讓學生思考各區域歷史間的關聯與互動，鼓勵學生進行歷史議題的探究，在紛雜多元的論點中，本於歷史事實與證據，提出自己的觀點，並能與不同意見相互對話，從而建立自己的認同。基於課程精神，各版本教科書只要符合課綱、未牴觸國家法律、內容正確等審查原則，編輯取向、題材選擇與呈現方式，國教院及教科書審查小組均會尊重。

國教院指出，108課綱經過嚴謹研修，及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序的方式發布，教科書審定機關為確保民間出版社教科書品質，由學者專家、教師組成審查小組，依據課程綱要及教科書審查基準進行專業審查及通過。依審定辦法的程序，教科書審查小組如認定教科書內容有違反課綱、牴觸國家法律，或內容錯誤等問題，審查小組均會邀請教科書編者針對審查內容進行溝通或釐清後，始作成決議，是教科書退回重編的必要程序。

此外，為積極落實課綱之實施，國教院在教科書審查前後，也會針對課綱內容及教科書編審疑義，不定期召開3方座談、編審對話或研討會議，力求化解教科書編審之歧見，並就教科書內容之改善方向，建立共識，目的在積極促成教科書品質的提升，並不是約談教科書編者或干預教科書內容的呈現。

國教院再次重申，期待社會各界、學者及教師，尊重教科書內容所呈現的多元觀點或主張，並給予教師與學生討論、探究的空間。