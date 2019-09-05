（中央社記者繆宗翰台北5日電）香港銅鑼灣書店在台重建線上募款今晚啟動。發起人林榮基表示，銅鑼灣書店事件後，本可低調度過餘生，但他深覺，只有讀書才能對抗獨裁政權，因此決意重開書店。

他表示，這次預計籌募新台幣280萬元資金，募資成功後，將洽談幾個合適的地點，初步規劃在西門町一帶，預計半年內確定店址，接著開始籌備裝潢與進書，一切順利的話，期待明年年中前能正式開幕。「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

這項名為「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」的眾籌計畫，今晚8時在線上募款平台flyingv正式啟動。開始後一個半小時，募款已達到目標的1/10。

林榮基在公開信中寫道，「我們以前就是賣書，跟破壞國家安全、破壞一國兩制有什麼關係？但現在我覺得，唯有讀書，提升一代人的文化素養，才有可能對抗獨裁政府，讓未來的人民自由。」

林榮基表示，銅鑼灣書店重新開業，「有一原因是我感到台灣的景況也相當急迫，過去我與其他香港人，所看到的一切，都還有機會利用這個空間，講述給你們聽…銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

他也提到，香港局勢越來越險峻，不僅文化斷裂即將發生，港人何處去，更是不可避免的現實問題，在台灣或明或暗的角落，已有萬名港人在此棲身，「銅鑼灣書店在台灣，將能更完整、有效率的組織各種交流活動，連結港人與台灣朋友的交流，聚焦中港台情勢，為更多人能自這混沌中清醒，做一份努力」。

林榮基坦言，重建銅鑼灣書店的資金由他一人難以達成，另有個人與團體單獨與他一起進行，則必須承擔更大的政治風險，「我不想任何人因此終生驚懼，唯有群眾募資一途」。

他並表示，在初期開店至少需籌得 280 萬，募得資金60%將用於書店進書、25%裝修、10%作為前期租金資金、5%其他雜支應用。超出部分將作為後續營運資金，主要用於交流活動辦理等。

他並希望「每一位珍惜自由民主的人們，一起成為書店精神意義上的「股東」，自此『銅鑼灣書店』是屬於自由台灣、自由香港所有」。

2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店的老闆、員工等5人先後失蹤，最後確定被北京當局逮捕，陸方指控他們在中國大陸非法經營書籍。

林榮基在中國大陸被扣押近8個月，直到2016年6月，才在監控人員的交換條件下，獲准回港。但他並未按約定返回中國大陸，因此陸方仍然以「違法經營書籍銷售」通緝他。

香港政府年初修訂「逃犯條例」，遭陸方通緝的林榮基擔憂，一旦修訂方案落實，可能會被引渡到中國大陸受審。因此，他4月25日搭機來台，計劃在台求職、定居，並重建銅鑼灣書店。（編輯：沈朋達）1080905