28 歲的吳姓男子從小脊椎側彎，引起雙腿痠、麻、痛，出國旅遊也因跛腳很掃興。但他擔心開刀後無法盡速工作謀生，拖到後來脊椎側彎更嚴重。幸好經過治療矯正側彎角度達 11 度，不僅緩解痠麻痛症狀，也滿足他不開刀、如常工作養家的心願。

由於幼時醫療不發達，吳男一直都沒有接受積極的側彎矯正治療，最多熱敷、電療及腰部牽引等物理治療。長大後，側彎角度越來越增加，不但引起氣胸，工作久坐就腰痠，偶爾搬重物更容易拉到腰部肌肉造成發炎，飽受脊椎側彎之苦。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師蔡雯萱指出，檢測發現患者的胸椎右側彎達到 32 度、腰椎右側彎達 15 度，側彎角度大且影響胸椎及腰椎的節數達到 14 節。造成單側肌肉緊繃、對側鬆弛無力，穩定度下降。不適症狀出現後常以代償姿勢做事，時間一久，症狀更嚴重。考量患者不想走開刀，醫師建議接受聲波動力平衡系統治療，雖屬於保守治療，但可將結構與軟組織重新平衡，修復神經，降低痠麻痛不適感。

吳先生治療後不久，有天起床時意外頭撞上門檻，才發現自己「長高」。蔡雯萱指出，其實是側彎過多的脊椎逐漸恢復正常的垂直排列角度，因而讓他感覺長高幾公分。接受 5 個月、總計 24 次治療後，吳男的胸椎矯正側彎角度達到 11 度、腰椎則矯正 3 度。（編輯：林奐妤）