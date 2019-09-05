挺過婚變的鄭秀文，不畏風波亮麗訪台，今（5）日受邀擔任精品 PRADA 高雄漢神百貨全新專門店開幕嘉賓，她以藍色雙口袋襯衫搭配蕾絲立體花朵洋裝，秀出性感逼人的美腿曲線，塗上紅唇更顯好氣色的她，笑容滿面迎接眾人關心。

現場鄭秀文低調微笑不願多談婚變細節，但坦言「透過祈禱調適心情」，身為基督徒的她，無論快樂或煩惱都會祈禱，幫助自己找到依託。鄭秀文更分享日前演唱會結束後，飛去歐洲旅遊放鬆，自曝由她親自開船載朋友出遊，卻在海上迷路的搞笑經驗，直說「放假的心情比較放鬆，休息對她來說很重要」。

「百變天后」鄭秀文對於穿搭超有一套，尤其擅長駕馭浮誇造型，再搞怪的風格都能詮釋出個人特色。出席開幕時她為身上的黑色蕾絲透視裝，搭配帥氣的可拆式尼龍掛袋長靴，戴上品牌今年掀起熱潮的復古水晶裝飾厚髮箍，與身上斜背的獨家閃電裝飾尼龍手提鍊帶包，形成亮點，相映成趣，輕鬆打造既衝突又性感的華麗造型。

不同於現場的火辣，鄭秀文搭機來台時一樣穿著同款藍色雙口袋襯衫，但是搭配 Linea Rossa 斗篷式上衣及長褲，梳起俐落的丸子頭，腳穿漆皮輪胎底德比鞋，展現充滿陽剛性格的酷帥工裝風，教人見識到她高超的穿搭功力。

而鄭秀文主演的電影《花椒之味》即將在台灣上映，她透露「自己看時也有哭，家人在我的生命裡頭很重要」，提醒大家記得要帶面紙觀賞，也呼籲要多重視家人。

PRADA 一口氣在高雄漢神百貨開幕兩間全新男女裝專門店，除了炫風站台的鄭秀文，現場還有周湯豪、曾菀婷等藝人共襄盛舉。店裝呼應米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店的設計靈感，以黑色 Marquinia 大理石牆面搭配簡約落地櫥窗，打造典雅奢華的摩登氛圍，從男女服裝、鞋類、皮具到配飾，一應俱全。

開幕更推出獨家商品，鄭秀文今晚背上身的黑色閃電裝飾尼龍手提鍊帶包，還有閃爍水鑽綴飾的搶眼款式，分別有粉色及藍色可選。