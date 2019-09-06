洪啟生的浪漫主張 「樂樂 義式廚房」用美食溫燉幸福滋味
▲毒癮海鮮麵入口淋漓盡致的香辣勁道，一吃上癮，從綠葉方舟到樂樂廚房，火紅17年熱度不褪。（圖／金武鳳攝，2019.8.17)

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17年前，方才30多歲的洪啟生，帶領一票義式料理主廚勇闖三義山區創辦綠葉方舟，落實自然生態與美食料理共存理想，讓訪客彷如來到山谷中的桃花源。17年後，洪啟生從山那邊回到紅塵，插旗台中豐原太平洋百貨開創「樂樂 義式廚房」。洪啟生說，無論在山谷或回到都市，用美味料理帶給食客幸福快樂，是他一貫的浪漫主張。

▲投入餐飲服務逾20年，洪啟生堅持用美食溫燉幸福滋味。（圖／金武鳳攝，2019.8.17)

洪啟生投入餐飲服務逾20年，始終堅持「食材原味即真理」，他用簡單烹調方式，讓消費者品嚐每一種食材的原汁原味。這個堅持從綠葉方舟延續到樂樂義式廚房，就像洪啟生說的，二者不同的只是餐廳風格，綠葉方舟亮點是美食與無敵美景；樂樂走美式鄉村風，讓客人自在舒適又隨興，是一個分享美食的歡樂空間。

樂樂主打義式創意手工薄皮披薩。洪啟生說，消費者必嘗的薄皮披薩，藏著獨家美味密碼「2、4、24」，也就是2種老麵、4種麵粉、24小時發酵；烘烤出的餅皮富有多層次風味，且融合麥香、柔軟細緻麵體及餅皮筋道口感，入口滿溢濃郁麥香。

▲樂樂義式廚房主打義式創意手工薄皮披薩，8種口味道道經典，餅皮香濃麥香撲鼻。（圖／金武鳳攝，2019.8.17)

披薩講究的除了餅皮，8種口味道道經典，其中融入客家元素的客家酸菜鴨胸披薩，酸菜乾炒後再加油拌炒香氣十足，與鴨胸肉撒在餅皮上烘烤，特殊風味別家吃不到。特別的是，主廚利用餅皮開發的中空薄皮麵包「雲朵」，名字美麗，經烘烤後撕開餅皮，沾著夜間採摘製作的橄欖油，再加點杏仁碎和香草粒，嚼勁十足，愈嚼愈香，簡單風味讓人著迷，當月壽星電話訂位，可獲贈一份大雲朵。

▲比臉還大的頂級肋眼牛排，採用最原味的火燒烤增加風味，厚切肉汁飽滿，口感過癮。（圖／金武鳳攝，2019.8.17)

此外，招牌紅白青醬義大利麵超熱賣，必點美味是毒舌又辛辣的嗆料理─毒癮海鮮麵，融合泰式、義式、台式料理風味獨創的火紅醬汁及爆香料，混搭Ｑ勁十足黑色墨魚麵條，及鮮蝦、干貝、鮮魚、中卷、蛤蠣等食材拌炒，入口那股淋漓盡致的香辣勁道，一吃上癮，從綠葉方舟到樂樂廚房，火紅17年熱度不褪。

▲大雲朵有美麗名字，是用餅皮開發的中空麵包，是樂樂送給當月夀星的生日禮。（圖／金武鳳攝，2019.8.17)

想要大快朵頤可點選鄉村套餐，諸如比臉還大的頂級肋眼牛排，採用最原味的炙火燒烤增加風味，厚切肉汁飽滿，口感過癮，是饕客必吃美食。另慶典德國豬腳，烤出酥脆表皮，肉質軟嫩，搭上酸菜與芥末醬，瞬間穿越時空，彷若置身德國黑森林。

 

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