一般人總以為咳嗽才可能罹患肺癌，這種觀念錯了！66歲的吳國貞1年多來吞嚥不適，以為喉嚨有問題，1個多月前竟被確診為肺腺癌3期，讓他相當不解，因他沒「咳嗽」，衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，民眾不要以為沒咳嗽就不會得肺癌。

吳國貞過去抽菸，幾年前他曾經手術切除甲狀腺良性腫瘤也戒菸，1年多前卻開始感到頸部有疼痛感，吞嚥不舒服，陸續看了多處的耳鼻喉科都未根治，直到許嘉方幫他找出病因。

許嘉方指出，耳鼻喉科時常診斷出肺癌的患者，但主要症狀是咳嗽3週以上，聲音沙啞，或頸部腫塊，但吳先生內視鏡檢查，喉部及口腔都正常，觸診頸部也沒硬塊，但竟然不舒服了1年多，認為應有其他原因，進一步幫他照胸部X光，才發現右上肺有陰影，再以胸部電腦斷層掃瞄，發現約5.5公分的腫瘤。

吳國貞說，他幾乎沒咳嗽、沒痰、沒胸部不適，多年前已經戒菸，他因長期吞嚥不舒服，所以他吃東西減少，體重在這一年間從65公斤減到52公斤；許嘉方說，患者轉由胸腔內科醫師張子晏治療，經切片確診為3期肺腺癌，癌細胞沒有擴散到其他器官，隨即轉胸腔外科進行手術切除病灶，目前同時進行化療及放射線治療，恢復狀況良好。

張子晏指出，肺癌典型症狀是咳嗽、咳痰、血痰，當癌細胞擴散到肺部鄰近器官時還可能出現胸痛、聲音嘶啞、吞嚥困難、心悸或心律不整等情況，但吳先生並沒有擴散，早在1年多前就出現吞嚥不適，是比較少見，但根據研究約65%的肺癌病患有持續咳嗽的問題，仍約有三分之一的肺癌患者不是以持續咳嗽呈現。

許嘉方認為，從腫瘤大小來看，很可能1年前就有了，但當時胸部X光未顯現出來，建議想了解肺部狀況的民眾可進行自費「低劑量電腦斷層掃描」，較能早期發現、早期治療。



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