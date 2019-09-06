台北市長柯文哲日前接受廣播專訪時，批評陸軍購買M1A2T戰車的決定，認為M1A2T的重量台灣橋樑會無法承受。陸軍司令部5日上午發布新聞稿駁斥柯文哲的質疑，柯文哲再度與軍方隔空交火，質疑用到M1A2T戰車表示，海空軍已失去優勢，那還得了!

M1A2T是M1A2戰車的台灣客製版本，T是Taiwan的意思。M1A2T戰車重達63噸，幾乎是台灣路上行駛砂石車的重量，比國軍現役的M60A3戰車53噸重上許多，因此多人質疑台灣的橋樑能夠承受M1A2T戰車的重量嗎?這其實也是許多反對採購M1A2戰車的理由之一。

陸軍採購M1A2T前就對台灣的橋樑做了評估，其實台灣荒溪居多，真正有水的河川沒幾條，即便讓戰車涉溪，陸軍工兵現役M3浮門橋車也能讓M1A2戰車通過，而M1A2T軍售案中，一併採購M1A2戰車專屬的救濟車M88A2與HET重型裝備運輸車，自然是對於M1A2T戰車可能在路上行駛時拋錨，以及必須長程運輸，所做的部分因應措施。

至於戰時沒空優，M1A2T戰車就沒生存空間了嗎?這的確是一個值得正視的問題，二戰期間，納粹德國戰車性能優於盟軍戰車，但是盟軍靠著戰車數量優勢，以及空中火力支援，挽回戰車在火力與防護力上的劣勢。萬一不幸兩岸開戰，我國海空軍遭到殲滅後，M1A2T戰車會遇上恐怕不只是解放軍的裝甲部隊，還有各式反裝甲武器、次音速攻擊機與攻擊直升機等。

為了強化野戰防空能力，陸軍除了現役的復仇者防空飛彈系統外，也在2017年開始編列預算，採購人攜型短程防空飛彈，也就是俗稱肩射型刺針防空飛彈。在1980年代的阿富汗戰爭中，美國中情局提供阿富汗反抗軍肩射型防空飛彈，對前蘇聯慢速定翼機與攻擊直升機造成一定程度傷害，成為日後莫斯科決定撤軍阿富汗的原因之一。

除了買M1A2T戰車外，陸軍強化裝甲戰力選項，還包括升級現役戰車，CM11勇虎戰車的砲塔空間過小，無法換裝口徑更大的主砲，M60A3戰車雖然有升級潛力，但是國內並無自製120公厘戰車砲的能力，且花大錢升級後的M60A3性能還是不如解放軍99式等主力戰車，所以買M1A2T恐怕就是陸軍目前最好的選擇。