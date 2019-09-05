今日天氣／颱風外圍環流影響北部 午後各地有雨

今（ 6 ）日上半天之前北部、宜蘭地區持續受颱風外圍環流影響，有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，需留意局部大雨；由於降雨明顯，各地高溫和昨類似，約 29 至 32 度。此外，第 13 號颱風玲玲過去移動速度偏慢，未來將逐漸加速朝南韓方向前進；而位於關島東北方的熱帶性低氣壓，下午 2 時發展成第 15 號颱風法西，未來朝日本方向移動，對台灣尚無影響。

網美撞臉 Momo ！擁「傲人酥胸」辣曬比基尼 粉絲驚：超像

南韓知名女團「 TWICE 」從出道以來就擁有超高人氣，裡頭的九個團員更是名聲大噪，每每曝光於螢幕前都會造成大話題，其中日籍成員「 Momo 」因為舞蹈技巧高深，以及超高顏值，深受許多粉絲喜愛。不過日前南韓就有一名網紅，因為撞臉 Momo ，以及她的傲人上圍，被許多粉絲認證是「凶版 Momo 」，引起南韓網友相當大的討論度。

爆料林志玲懷孕了？ 柯文哲：想不起來誰跟我說的

台北市長柯文哲 4 日接受專訪，被問到「學姊」黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮，沒想到柯文哲突然爆料，表示「林志玲已經嫁人懷孕了，退出這個比賽行列。」對此柯文哲昨（ 5 ）日上午被媒體追問是誰跟他說的？對此柯文哲則低調表示「誰跟我講的我記不起來了。」

學姊憑什麼選立委？ 作家曝 3 關鍵：外表跟投胎都是才華

全台各地立委參選人陸續公布， 4 日更傳出「學姊」黃瀞瑩可能投入台北市北投、天母選區的立委選戰，消息一出引發震撼；對此，作家「黃大米」則以學姊崛起的例子，分析一般人的職涯有 3 件事非常重要，將大大影響人生。

中美貿易戰重啟協商 道瓊指數上演慶祝行情大漲近 450 點

華盛頓與北京雙方同意 10 月在華府舉行協商，重啟貿易談判。中美貿易戰顯現和緩曙光，激勵美股道瓊指數週四一開盤就大漲，至截稿為止漲幅已經超過 445 點。

林鄭再開記者會交代撤例決定 稱「北京理解並支持」

《逃犯條例》修訂引發極大爭議後，香港特首林鄭月娥於 4 日晚間透過電視公告正式撤回條例，但五大訴求只正面回應了一項，亦拒絕成立獨立調查委員會，遭香港民主派議員痛批林鄭月娥的聲明「來得太遲、講得太少、做得太假」，充其量只是政治表演。對此林鄭月娥於昨（ 5 日）上午 11 點 15 分會見傳媒，交代撤回修例決定。（編輯：賴詠璿）