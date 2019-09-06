▲Sony於IFA發表新機，Xperia 5。（Sony提供）

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Sony於昨（5）日在IFA發表了一支新旗艦機Xperia 5，規格與功能都類似Xperia 1，只是體積更輕巧、美觀，外界評定為Xperia 1壓縮板。

規格方面，三後置鏡頭，螢幕縮小至6.1吋，Full HD+解析度。根據外媒報導，Xperia 5與Xperia 1對比，一樣採用1200萬畫素，16mm超廣角、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭，OIS光學防手震，對焦速度更快，每秒 30 次10 fps AF/ AE自動對焦，保留Xperia 1的「人眼追蹤對焦」、「Cinema Pro 」專業錄影功能、具備指紋辨識感應器。

外觀方面，21:9 CinemaWide 螢幕，有更大的螢幕面積可以同時瀏覽兩個app，直接透過聲控或是側邊按鈕啟動多視窗模式。Gorilla玻璃鏡面搭配金屬外框，鏡面具有IP65/IP68等級防水。總共有「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」與「璃光紅」四種顏色提供用戶選擇，內建6G RAM/128GROM，預計將於2019年10月在台推出。

值得注意的是，新旗艦機Xperia 5具有新功能「smart connectivity」，可記憶學習Wi-Fi訊號和手機LTE，當手機檢測到Wi-Fi訊號連接有問題時，會視情況切換到LTE，用戶不需手動就能保持良好的網路品質。

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