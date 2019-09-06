總統蔡英文今(6)日前往桃園陸軍專科學校，主持「三軍專校聯合開學典禮」的「榮耀傳承日」，這是國軍有史以來，首度為士官專科學校新入學班隊舉行聯合開學典禮，也是首度有三軍統帥主持開學典禮。然而，根據國防部最新報告指出，士官二專班目前是所有軍校與招募梯隊中，招募目標無法搭標的班隊。為了提升招募誘因、改善士官福利，蔡英文今（6）日提出5大士官制度改革措施。

典禮開始，首先由陸軍專校曾榮獲107年陸軍模範團體主官，士官長連長瓦歷斯阿逆，帶領士官代表領讀「國軍士官信條」，期許身為士官，一言一行都要以維護部隊及士官的信譽為念；此次也特別安排畢業士官代表分別為新生晉級佩掛年級章，三軍專校畢業生士官代表分別手持年級臂、領及肩章，為新生代表實施佩掛，也象徵著士官榮譽精神的永續傳承。

蔡英文在致詞中宣示多個大面向改革士官制度，包括加強士官培養，提升士官素質，國防部要鼓勵士官進修；調高士官待遇，拉近軍士官服役的差距；善用士官的接地氣，拉近地方與國軍的距離，讓當地民眾更認同國軍；照顧退役士官，提升產業發展等。

蔡英文隨後也頒贈各軍種士官長榮譽徽章，彰顯士官幹部是國軍部隊的重要骨幹，在國軍各重大演訓中，皆可看到士官發揮專業精神，領導士兵協助任務圓滿成功，充分展現士官「以身作則」及「跟我來」的服務精神。

在擊鼓宣示中，蔡英文邀請國安會秘書長李大維、桃園市長鄭文燦、退輔會主委馮世寬、國防部長嚴德發等人一同擊鼓，期勉全體士官幹部能夠精益求精、戮力以赴，以「國家、責任、榮譽」為信念，以身為國家的守護者為榮。典禮最後，陸軍專校學生以戰鼓、原民舞及活力四射的熱舞表演，使整個會場充滿年輕的活潑與朝氣，總統也特地環場鼓舞三軍專校學生代表，為大家加油打氣，並與學生一同合影留念。