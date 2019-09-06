在國外風行以久的餐酒文化，這幾年在台灣也很時興，以酒配餐自在享受酒與食的親密接觸，位於駁二的「細酌牛飲餐酒館」引進比利時精釀餐酒文化，店內提供高達350款精選得獎瓶裝啤酒；大立百貨地下一樓「大樂酒坊」百款獨家代理的各國酒莊葡萄酒，只要消費單杯葡萄酒，即可攜帶美食街內的餐食搭配享用，體驗餐酒樂趣。

「細酌牛飲餐酒館」創辦人牛治華30多年前到比利時作生意，發現這釀造啤酒有超過千年歷史的國度，擁有充滿穀香、花香、蜂蜜香等不同風格的啤酒，因為太喜歡而開始了啤酒事業，這次選在駁二展店，不僅讓品嘗啤酒的文化帶入生活，更將精緻釀造工藝帶進高雄。

位於駁二C11倉庫的店面營業至晚間12點，斥資7000萬打造180坪旗艦店空間，16公尺長的吧台上一列排開的68支啤酒柱、加上一大面冰箱牆，有350款不同風味的啤酒，預計年底前要提供高達500支不同款啤酒；為了貼近港區樂活休憩氛圍，店內還設有16台65吋4k電視及5台100吋投影屏幕，讓消費者可以暢飲啤酒、品嚐美食、還能為各類賽事加油。

融和異國風味的各式美食也很值得一試，包含窯烤披薩、經典比利時淡菜鍋、燉飯、義大利麵、德式香腸總匯、凱薩燻雞沙拉、綜合炸物拼盤等特色料理。

大立百貨地下一樓「大樂酒坊」店內的代理酒款皆從酒莊直接採冷藏方式運抵台灣，並有專業團隊嚴格把關酒液品質，單瓶從數百元至千元的酒款都有，如2019年台北葡萄酒展獲好評的澳洲「Wakefield Taylors Family Wine」酒莊，其酒款風格如新鮮現摘般紅色野莓果芳香，搭配著烘焙香料味，整體酸度與酒體搭配完美，更具有櫻桃香。

特別的是，大樂酒坊位在百貨美食街，顧客可以選擇美食街內眾多餐點，牛排、壽司、披薩、義大利麵等，再單點一杯葡萄酒做搭配，不需要像在精緻料理餐廳裡正襟危坐，而且價格親民，提供一種更輕鬆自在的飲食選擇。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！