▲現場除了親子的消防安全體驗外，現場更有CPR急救教學、住警器宣導及戲水防溺等宣導、小小消防員著裝體驗，透過寓教於樂方式讓大小朋友們學習防災知識。（圖/土城區公所提供）
▲現場除了親子的消防安全體驗外，現場更有CPR急救教學、住警器宣導及戲水防溺等宣導、小小消防員著裝體驗，透過寓教於樂方式讓大小朋友們學習防災知識。（圖/土城區公所提供）

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新北市政府消防局及土城區公所聯合辦理防災宣導活動，今(6)日特別將地震體驗車開到區公所，讓小朋友及來洽公的民眾免費體驗，現場還有小小消防員著裝體驗，讓防災觀念從小扎根！

除了親子的消防安全體驗外，現場更有CPR急救教學、住警器宣導及戲水防溺等宣導，透過寓教於樂方式讓大小朋友們學習防災知識。

▲幼兒園的小朋友仔細聽消防員講解安全宣導。（圖/土城區公所提供）

許多幼兒園利用這次機會帶著小朋友前來戶外教學，幼兒園的老師們都一致認為，讓小朋友們實際參與體驗活動，利用做中學的方式讓他們學習相關的防災知識，更容易吸收，而參與地震車體驗的小朋友們也都覺得很新鮮很有趣。

就讀大班的張小弟弟說，第一次坐地震體驗車，車子搖搖晃晃的，就好像真的遇到地震一樣!小班的羅弟弟體驗完消防裝後直呼第一次穿這種衣服好帥氣!

土城區長楊志宏表示，配合108年國家防災日，今天非常感謝消防局頂埔分隊、土城婦宣隊，清水救護義消分隊、清水救生隊協助公所辦理防災宣導活動，向民眾及幼兒園的小朋友們宣導防災觀念，提醒地震逃生時，要立即趴下，躲到堅固桌下掩護，穩住觀察地震強度等避難要訣。

現場也安排地震體驗車讓大家實際感受到地震搖晃的威力，讓實際體驗的民眾更具備真實感，也希望將地震發生時的保命三步驟，「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」透過體驗活動進而了解正確應變防範措施，提高防災意識，讓消防觀念帶入每個人生活當中，提升緊急應變能力。

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