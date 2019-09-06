早午餐
▲早午餐店面近年來林立，不過日前就有網友提出疑問「為何早午餐都那麼貴呢？」（示意圖／取自 Pixabay ）

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近年來早午餐店面逐漸崛起，其因許多人喜愛結合早餐與午餐的習慣，而受到部分民眾歡迎。不過日前就有網友提問，表示早午餐的價格普遍來看都相當貴，讓他不明白為何會有這樣的情形？問題一出，立馬引來許多人討論，甚至還有行家點出關鍵原因。

日前有一名網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示早午餐店面一份套餐僅包含 2 片煎肉餅、 3 片麵包、一些生菜和薯條，但這樣就能以 180 元賣出！這樣的情形讓原 PO 直呼「這根本只是大麥克拆開來賣啊」；另外，原 PO 也解釋，另一種早午餐僅包含炒蛋灑海苔粉、炒紅黃椒、炒雞肉和 2 片麵包，少說能夠賣 200 元，「但其實拆開來看，總覺得沒有這價值」！對此，原 PO 就感到非常疑惑，直言「早午餐店是不是吃裝潢的呢？」

▲原 PO 直言感覺早午餐的用料也沒到很多，但價格卻超級貴？（示意圖／取自 Pixabay ）

問題一曝光後，就引來相當多網友討論，其中就有網友點出關鍵，認為高價格可能在於「食材成本」上，直言「因為叫早午餐，一餐當兩餐賣」、「都叫早午餐了就兩份餐啊！」

不過，也有人持不同意見，認為早午餐主要是賣氣氛的，在裝潢上也需要下大手筆，直言「早午餐花的是一種睡到自然醒的氛圍」、「吃氣氛的，不過很多真的蠻貴的」、「店家裝潢也會設計成能久坐的，因此裝潢費也含在裡面」。

▲許多人認為早午餐價格之所以貴，就在於他們在氣氛經營上下重成本。（示意圖／取自 Pixabay ）

最後也有人點出「店租成本」是相當重要的原因，認為店租為高支出成本，所以價格上才會如此之高，直言「你吃的是房租」、「畢竟店租很貴」、「吃裝潢吃店租」。（編輯：陳雅雲）

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