第6次全國農業會議於去年7、8日圓滿完成，大會最後凝聚共識計73項結論。行政院農委會主委陳吉仲6日指出，為照顧農民福的福利的「幸福」，農保推動「人地脫鉤」制度，保障每一位實際耕作的農友都能享受到福利；同時，明年也將劃農民年金制度，提高農民退休保障。

陳吉仲6日指出，這73項結論是農委會這1年多來的努力目標，主要分為關注農民福利的「幸福」、注重國民食安與動植物防疫的「安全」、探討農業永續發展的「永續」以及包含智慧農業等未來性政策的「永續」，是後續政策的基礎，將建立追蹤制度，持續穩健落實。

為增進農民福利，農委會今年推動擴大農業保險、農民職災保險、農民退休制度、農保「人地脫鉤」等多項措施。陳吉仲說明，推動農保人地脫鉤，能讓實際耕作者享受到應有的農業資源；而在農業職災保險方面，自去年11月開始試辦，至今投保人數超過20萬人，今年8月起也將軍公教、勞保退休人士以及外籍配偶納入保險對象，未來也會持續檢討職災保險範圍與項目。

在農業保險方面，陳吉仲稱，農業保險保單至今有16個品項，近1年來投保面積也大幅成長長142%，投保件數也上漲148%，未來農業保險法案也納入立法院本會期優先推動；至於農民退休制度，農委會規劃整合農保、老農津貼及國保等社會保險及津貼，在現有老農津貼基礎上，明年也將規劃農民年金制度，未來將儘速完成立法作業，提高農民退休保障。

為保障國內動植物，農委會也戮力動植物疫病防治。陳吉仲指出，困擾台灣22年之口蹄疫，首次拔針成功；而在全亞洲肆虐的非洲豬溫，農委會的防堵成果也有目共睹；另外，秋行軍蟲方面，農委會也會持續防堵。

在國民食品安全方面，陳吉仲說，農委會研擬修訂與增訂農產品生產與初級加工辦法，建構相關管理輔導制度，並已將其納入立法院本會期優先推動法案，帶動農產初級加工發展；未來也將推動產銷履歷獎勵制度，每年獎勵農民每公頃1.5萬元，期望讓明年的產銷履歷面積突破4萬公頃；此外，目前已有約3000多所學校營養午餐採用在地食材，有186萬名學生受惠，未來也將擬定食農教育推動方案，鼓勵國人、公務機關與國軍單位採用國產食材。

為保障農地農用與友善農業，陳吉仲稱，農委會規劃自明年起，擴大綠色環境給付措施，將不限於基期年，只要農地農用就給予農民每年每公頃1萬元；同時，為保障石虎的生態環境，農委會林務局也規劃友善石虎生態服務給付方案，獎勵在石虎棲地採友善農法耕作的農友每公頃2萬元。

農業中最不可或缺的就是水資源，陳吉仲表示，為加強農田水利會灌區外的水利設施，近1年來農委會擴大灌溉服務面積達5千餘公頃，並已向行政院爭取82億元的經費，用來推動未來5年灌區外農田水利事業發展計畫。

為鼓勵有機及友善耕作，陳吉仲說道，近1年來來有機及友善耕作面積成長25％，累計面積達1.25萬公頃，預計明年有機及友善耕作面積突破1.5萬公頃，占全國耕作面積達2％，將成為亞洲第一。

林下經濟方面，陳吉仲說，農委會兼顧森林保育與在地經濟，推動與原住民族共管模式，目前已持續推動布蜂產品、段木香菇、木耳及金線蓮等3項林下經濟產物，未來也將盤點台灣山茶及咖啡等作物的經濟價值與發展性。

最後，陳吉仲還指出，農委會推動建構冷鏈物流體、農產品外銷平台、智慧生產數位服務以及打造深化休閒農業旅遊，已打造智慧農業，促進農業發展。