每逢畢業季，學生搬離宿舍後總會遺留許多堪用物資；為了減少浪費，新北市環保局今(108)年首次與大專院校合作，辦理開學季「校園二手市集活動」，讓這些堪用的二手物能再循環利用。

新店耕莘健康管理專科學校3日辦理1場二手市集後，將再於9日、10日於板橋致理科技大學辦理2場次活動，屆時現場將有廚房家電、生活家電、資訊物品、桌椅、櫃子及腳踏車等豐富的二手物品供大家選擇，歡迎校內學生及校外民眾前來選購。

環保局表示，本次「校園二手市集活動」的拍賣物品來源，除由今年6月份與致理科技大學及耕莘健康管理專科學校辦理4場次「二手物回收兌換好禮活動」所蒐集來的畢業生提供的堪用物品外，還包括新北市「幸福小站」未獲媒合之物資、新店區，及板橋區清潔隊從民眾回收物整理而來的堪用物資等，希望藉由本次活動賦予這些二手物品新的使命。

環保局補充，這次配合開學季到來，首場「校園二手市集活動」已於3日新店耕莘健康管理專科學校辦理，當天共賣出腳踏車、電風扇、櫃子、桌子及生活用品，販售收入將全數作為學校推廣二手物平台經營使用，期望後續能讓更多校園二手物品妥善再利用；接下來將再於9日、10日於致理科技大學辦理2場次活動，當日除校內學生外，也歡迎一般民眾進入校園共襄盛舉，自由參觀選購。