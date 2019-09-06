協志工商不敵少子化停招　教育部籲校方盡溝通責任

嘉義縣私立協志工商因少子化衝擊，昨日傳出消息，決定暫停招生3年，校長蔡英仁表示，1至3年級2千多名學生受教權及教職員權益不會受到影響。針對媒體報導協志工商停招的消息，國教署高中職組組長韓春樹今（6）日表示，目前並沒有收到相關資料，但一定會要求學校，針對教職員工作權、學生受教權益做好溝通，在這樣的條件之下，國教署會尊重校方的決定。

協志工商創校將近50年，擁有2百名教師和2千多名學生，具有相當規模，校方昨日發表公開信給教職員，指協志工商先後培育5萬多名優秀畢業生，近年來因社會大環境轉變，少子化衝擊，私校經營困難，學生素質低落，政策不明，協志完成教育使命與理想，受到極大挫折。

校方指出，校務會議及董事會研究通過，為求將來朝國際化及推展社會教育文化、社會福利化的新教育理念推進，決定明年起暫停招收新生數年，停辦轉型後，再以另一種教育型態服務國家社會，此次暫停招生3年，將積極規劃轉型為國際雙語學校，讓協志永遠屹立不搖。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，全國高中人數持續減少，到113學年度，私立高中將只剩11.4萬人（減少61％），若政府放任現狀持續而無所作為，大部份學校財務將極度惡化而停招停辦，呼籲政府應該解凍14年未調漲的高中學費，否則將會有更多高中職停招停辦。

韓春樹指出，針對媒體報導協志工商停招的消息，目前國教署並沒有收到相關的資訊，據了解，協志工商會逐年停招，目前的學生一定能順利完成學業，估計在109年度全面停招，國教署一定會要求學校，針對教職員工作權、學生受教權益做好溝通，在這樣的條件之下會尊重校方的決定。

韓春樹說，已經參考也聽取私教工會的建議，在8月1日開始，私立學校的學費已經調漲3%，平均調高684元，雖然調漲學費，但依照法規要由國家預算支應，不會增加學生、家長的負擔。