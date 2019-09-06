中秋節的腳步近了，為了無法回家團圓的遊子們，法務部矯正署雲林監獄今（6）日上午辦理懇親活動，並結合法務部「及時雨」援助家庭計畫，鼓勵家人前來為收容人加油打氣，補助低收入戶家屬參與活動的交通費用，減輕家人經濟負擔，有多達400名的家屬從全台各地前來參加，讓冰冷的高牆中滿溢溫暖的親情。

為了促進家屬間的親情互動，特別創意舉辦了「彩繪柚子」比賽，由收容人與家屬一同創作，過程中家人間熱烈討論想法，手忙腳亂地畫上造形圖案與顏色，伴隨著此起彼落的歡笑，那一刻大家彷彿忘記身處囹圄，眼中只有最親愛的家人！最後參賽的作品除了展現出用心與創意以外，更把家人之間的溫暖互動烙印上去了。

收容人阿原這次特別寫信回家，央請父母帶他的女兒帶過來，阿原說：「已經五年沒見過女兒了，現在卻有點害怕見到她。」，阿原的刑期24年，身材魁武、滿身刺青，黝黑的膚色，板起臉來時自然散發一股肅殺之氣，但是提到女兒的時候，鐵漢瞬間溶化，閃爍的眼神顯得侷促不安。「怕！當然怕啊！怕她不認得我，怕她不敢接近我，怕不知道跟她說什麼…」阿原憂心地說著。終於在面對面懇親日見到女兒，父女相見的眼神、展露出來的歡樂笑顏，多日焦急、不安的等待都化成團聚的甜蜜。

典獄長林憲銘表示平時家屬來監接見，只能隔著玻璃窗以話筒對話，但是在今天可以互相擁抱面對面閒話家常，增添親情溫度。收容人來自家庭，最後也將回到家庭，而辦理面對面懇親是為了維持家人情感，透過「家庭支持」給予收容人反省遷善的力量；藉由這樣的機會，也能更深入了解每個家庭的困難，適時「援助家庭」，幫助家庭重建功能，成為收容人復歸的後盾。以「家庭支持．援助家庭」的方式，為收容人舖好未來回家的道路，才是矯正工作的最終目的。