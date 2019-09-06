今年最受矚目青春愛情喜劇《陪你很久很久》由新銳導演賴孟傑執導，李淳首挑大樑攜手兩位新生代人氣女星邵雨薇、蔡瑞雪聯手主演，顛覆傳統浪漫小清新，既創新又無厘頭，打造屬於新世代爆笑動人的愛情喜劇，將於10月25日盛大上映！

而李淳這次首度挑大梁演出愛情片，開拍前下苦功，就為了贏得雙女神的心！首先，對於飾演從小一起長大的青梅竹馬邵雨薇，李淳事先調查好她的星座，並靠著「星座話題」成功挑起邵雨薇的話匣子，兩人不僅片場聊個不停，下戲之後依舊互動頻繁，經常熱線討論劇本。

另一方面，面對初次踏入電影圈而緊張不已的蔡瑞雪，李淳提出「自願挨揍」的請求，讓蔡瑞雪學習釋放壓力，並解放她心理包袱，觀察入微的他更經常一眼看穿旁人心情，強大的觀察力讓蔡瑞雪驚嘆：「他如果轉行可以改當心理諮商師了！」

今日電影海報正式曝光，李淳、邵雨薇、蔡瑞雪三人的視線各看著對方，搭配海報上繽紛青春的跳色風格，表現出青澀時期愛情的各種滋味，有李淳從小陪伴邵雨薇的青梅竹馬之情，以及邵雨薇對李淳模糊曖昧之情，加上蔡瑞雪陪伴李淳懵懂追愛的默默守護，三人各自展現出不同陪伴的愛，就連海報上一句「青春就是要談一場會痛的戀愛」，都讓人更加好奇電影將如何呈現年輕世代愛情裡的酸甜苦辣，也引發網友熱烈期待！