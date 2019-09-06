網路交易服務快速便捷，有時一鍵按下就能立即享受到服務，但也衍伸許多「自動續訂與扣款」的爭議事件，消費者往往收到帳單才知道，竟然每個月都被自動扣款。像交友軟體甚至是新聞網站近來都有大批消費者提出爭議，有免費使用後沒有進行取消的動作，導致信用卡每個月自動扣款。有的則是試用期過後漲價沒有主動提醒，等消費者收到漲單才傻眼自己變成冤大頭。

網路服務爭議時有所聞，以蘋果新聞網的例子來說，消費者陳小姐表示，其實自己原本就知道該新聞網提供的10元是試閱價格，也清楚之後會調漲到120元，但因為自己太忙沒有主動去取消，竟然就被自動扣款，「沒有反對就代表同意」的做法，根本對消費者不公平。

不只陳小姐，還有大批消費者湧入該新聞網臉書專頁，表示「不退款、不回客服信箱、也不刪除信用卡資料」不知道是否下個月還要被傻傻扣款。還有人說「已經連續三天客服電話打不通，因為自己訂閱三筆，結果就被強迫扣了三筆費用」。也有人說「客服沒人接、給的信箱寄不出去」、「跟強盜沒兩樣」。

而消基會董事長雷立芬也證實，近期確實有滿多消費者反映蘋果新聞網的網路服務交易很有問題，自9月2日起10元試閱價調整到120元，且是自動從訂閱戶的信用卡扣款，有消費者發現想取消但卻電話打不通、信箱沒人回，而消基會也認為有失公平原則，因此也正式發函到蘋果新聞網請他們說明。

雷立芬指出，初步與蘋果新聞網溝通，對方表示如果接獲消費者不滿意想退訂，他們都會退款，但「連我們自己打電話都打不進去」，因此才想發函要求說明。她強調，基金會認為，其實近年來類似的事件層出不窮，雖有定型化契約但有些地方對消費者不友善。

像是「自動續訂與扣款」雖有寫出，但都隱藏在一堆文字當中，也沒有特別標註讓大家注意到，「坦白說這種隱藏性的告知，有點偷偷摸摸的」，然後消費者要取消卻還要花時間打電話、等電話或等回應，種種都有失公平原則，因此希望以正式回函對業者與政府機關做訴求。

為此，消保處也坦言，「自動續訂與扣款」類似爭議越來越多，目前已請法制單位進行相關研究，未來不排除做檢討與修正。消基會則建議，如果遇到相關事件，可以先打電話到客服尋求解決，若不滿意則可以透過消基會或消保處反映，必要的話會請律師做協調。

至於有些網路交易服務來自境外，消基會指出若發生糾紛勢必很難解決，但目前消保處網站「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」專區，消費者可申訴尋求解決。而消基會以民間的力量也會呼籲政府有關單位重視，像日前消保處與韓國消費者院簽署「台韓消費者保護瞭解備忘錄」，消基會很樂見，畢竟境外的消費糾紛與問題需要政府官方出面協議，幫助消費者有更好的體驗。