▲今年國慶日的主視覺，引發討論。有網友回顧近年的雙十主視覺 Logo ，大多數人認為 2016 年最好看。（圖／翻攝自中華民國 讚國慶臉書）
▲今年國慶日的主視覺，引發討論。有網友回顧近年的雙十主視覺 Logo ，大多數人認為 2016 年最好看。（圖／翻攝自中華民國 讚國慶臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

下個月就是中華民國的雙十國慶，國慶籌備會昨（ 5 ）日在臉書公開了今年的主視覺 Logo ，以綠色與紫色為基調，雙十的線條宛如一個往右上前進的箭頭，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。不過主視覺公布後，卻也有網友認為「很醜」、「根本看不出雙十」，還有人回顧近 8 年來的雙十主視覺設計，大部分人認為 2016 年最好看。

由國慶籌備會公佈的動態視覺影片來看，比較能夠完整感受到雙十化身為箭頭的意象，也能看見藍、靛、黃、橘等多元繽紛的顏色。但若只以靜態的照片來看，確實雙十符號的感覺不明顯，也沒運用國旗上的紅白藍當主色。網友紛紛留言表示，「我是覺得很難看，不知設計費花了多少？」、「中華民國的國慶日，政府卻花大錢搞個跟中華民國或國慶無關的東西」、「只想說，不好看」、「沒有國旗叫國慶日？」、「國旗色勒！莫名其妙！」

▲網友討論近年的雙十主視覺 Logo ，大多數人認為 2016 年最好看。（圖／翻攝自臉書）

還有網友回顧了近 8 年來的雙十主視覺 Logo ，從馬英九政府時期到蔡英文政府時間，整個視覺設計有了巨大的改變，過去慣用的紅色藍色逐漸被綠色所取代，線條也由具體走向抽象、傳統走向新潮。

當然，每個人對於美感的認知都不同，不少網友嘲笑馬政府時代的雙十主視覺 Logo 是「長輩圖」美學，大多網友都認為 2016 年最美觀，典雅大方。而今年的主視覺，則是獲得不少負評，更有人直言「 2019 最醜，然後是 2018 」。（編輯：倪浩軒）

相關文章

Android 10的logo剩下一顆頭　團隊公開設計秘辛

山寨版麥當勞？隱藏版神秘LOGO曝光　眾人驚：長知識了

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞一同出席美國國慶日活動。（圖／美聯社／達志影像）

美國慶濃濃政治味　川普閱兵、演說遭批為大選造勢

更多文章

▲美國股市16日表現亮眼，道瓊指數大漲547點。（圖／達志影像／美聯社）

中美貿易戰重啟協商　道瓊指數上演慶祝行情大漲近450點

樂透

爽中2.8億樂透！　雜貨店女店員午休時間秒提辭職　　

▲上海好市多開幕首日就塞爆，只開四小時就暫停營業。（示意圖／翻攝頭條新聞）

上海好市多顧客直接開吃烤雞？　被打臉：抄20年前舊新聞