下個月就是中華民國的雙十國慶，國慶籌備會昨（ 5 ）日在臉書公開了今年的主視覺 Logo ，以綠色與紫色為基調，雙十的線條宛如一個往右上前進的箭頭，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。不過主視覺公布後，卻也有網友認為「很醜」、「根本看不出雙十」，還有人回顧近 8 年來的雙十主視覺設計，大部分人認為 2016 年最好看。

由國慶籌備會公佈的動態視覺影片來看，比較能夠完整感受到雙十化身為箭頭的意象，也能看見藍、靛、黃、橘等多元繽紛的顏色。但若只以靜態的照片來看，確實雙十符號的感覺不明顯，也沒運用國旗上的紅白藍當主色。網友紛紛留言表示，「我是覺得很難看，不知設計費花了多少？」、「中華民國的國慶日，政府卻花大錢搞個跟中華民國或國慶無關的東西」、「只想說，不好看」、「沒有國旗叫國慶日？」、「國旗色勒！莫名其妙！」

還有網友回顧了近 8 年來的雙十主視覺 Logo ，從馬英九政府時期到蔡英文政府時間，整個視覺設計有了巨大的改變，過去慣用的紅色藍色逐漸被綠色所取代，線條也由具體走向抽象、傳統走向新潮。

當然，每個人對於美感的認知都不同，不少網友嘲笑馬政府時代的雙十主視覺 Logo 是「長輩圖」美學，大多網友都認為 2016 年最美觀，典雅大方。而今年的主視覺，則是獲得不少負評，更有人直言「 2019 最醜，然後是 2018 」。（編輯：倪浩軒）