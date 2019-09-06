▲韓國瑜今(6)日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，遭日學者發文打臉換時間又換地點。(圖／高市府提供)
▲韓國瑜今(6)日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，遭日學者發文打臉換時間又換地點。(圖／高市府提供)

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高雄市長韓國瑜的遲到風波再添一樁，韓國瑜今(6)日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，致詞時特別強調，「我等了25分鐘，今天我沒有遲到」不過東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博卻在臉書反駁，他們是突然收到更改地點通知，松田康博也忍不住表示，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」！

▲韓國瑜今(6)日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，致詞時特別強調，今天沒有遲到。不過東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博卻在臉書反駁，換時間又換地點。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.09.06）

韓國瑜今天上午與日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，行程原定11點20分，韓國瑜一行人和日本學者們卻在11點36分一同出現，不過卻在閉門會議前，韓國瑜突然對記者說「我今天沒有遲到，等日本人等了25分鐘」。

松田康博指出，他們早就收到韓國瑜陣營的聯絡，會面的地點是鳳山行政中心，時間是11點。昨天收到的聯絡是11點20分開始，地點一樣是鳳山。今天他們準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說 ，「抱歉，地點是換成四維行政中心」。他們趕忙搭計程車跑到四維行政中心。會面時韓國瑜早已知道聯絡出問題，連忙說「抱歉，我們聯絡不順暢」。

松田康博表示，沒想到媒體報導，韓國瑜竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」。

松田康博表示，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」、「特此澄清事實」。

高雄市新聞局長王淺秋也特別表達遺憾表，因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明。

王淺秋也強調，此次與日本學者交流收獲很多，韓國瑜對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。

王淺秋也指出，韓國瑜也要求市府團隊未來在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認，確保此種狀況不致出現，對賓客所造成的困擾深感歉意。

市議員林智鴻則認為，韓國瑜此舉是人前人後不一樣，像是在別人背後開一槍、捅一刀，非常失德，韓國瑜應公開道歉，因為這樣的行為是丟臉又失德，讓國人丟臉丟到國外去了。

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