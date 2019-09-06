中市高強密度取締酒駕　7日起加強路檢勤務

為防範中秋節連假酒駕行為，台中市政府警察局明(7)日起至15日，在台74線中彰快速道路沿線各匝道出口，以及KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路段，實施為期9天高強度與密度的路檢勤務，展現市府「酒駕零容忍」的執法決心，維護用路人安全。

警察局表示，中秋節連假將至，由於是民眾過節歡聚烤肉，也是飲酒的高峰期間，為防止酒駕事故發生，市府規劃明日起至15日中秋連假結束，將在台74中彰快速道路台中段沿線各匝道口，執行高強度、高密度的路檢勤務。

勤務期間也同步於台中市轄內KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路段，由14個分局及交通警察大隊實施封閉式的路檢勤務及巡邏勤務，部分分局更出動空拍機協助，加強攔查來往車輛，盼以「天羅地網」的方式取締酒駕，強化執法強度與密度，有效遏止酒駕案件發生。

此外，市府也持續落實「斷源專案」，在易發生酒駕違規肇事等路段及時段，針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等觀念。

市警察局長楊源明強調，酒駕、闖紅燈、超速等違規嚴重影響行車安全，一旦發生事故往往造成嚴重損傷，市府於連假期間將持續針對台中市主要道路及易肇事路段，加強執法取締，民眾切勿存有僥倖心理酒駕，更不要輕忽違規的嚴重性，唯有遵守交通規則，才能確保行車安全，市府將持續強力執法，守護市民用路安全。