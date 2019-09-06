雲林縣政府今(6)日在斗六嘉東合作農場舉行文旦外銷封櫃儀式，總計將外銷大陸10貨櫃、加拿大2貨櫃；不僅把雲林的優質文旦推銷給國人，更再次將雲林良品銷往海外，打出品牌形象，提升農民收益。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞、蘇于珊、農業處長魏勝德、斗六市長林聖爵、縣農會總幹事簡明欽、市農會總幹事張喬復、市民代表會副主席黃尤美、縣工商發展投資策進會總幹事許宇甄、台灣農業合作社聯合社代理總經理魏懌雯、嘉東合作農場場長呂張紫妍等人，今日共同為首批4萬多公斤外銷大陸的文旦封櫃，象徵雲林農產品外銷進一大步。

張麗善表示，縣府輔導農民依不同等級進行篩選，並依照不同國家的需要配銷，以文旦為例，加拿大喜歡大果，國內消費者喜歡小果，透過分級配銷；無論是大果或小果都能順利銷售，讓國內外消費者都能夠品嚐到雲林果農努力栽種的高品質文旦。

張麗善指出，6月時率團前往大陸辦理雲林良品推介會，促成農民團體與企業簽署5億的採購協議，本次文旦外銷正是這5億採購協議的成果顯現，一年一度的中秋節即將到來，這段時間正是文旦柚收成的季節；今年雲林的文旦柚產量與品質和往年一樣優質，甜度也相當的高，透過本次的外銷，穩定國內市場的價格，保障農民收益。

農業處處長魏勝德表示，雲林縣文旦種植面積約231公頃，年產量約5,700公噸；大斗六文旦是文旦界的頂級品，不僅果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，果香濃郁且甜度高為其特色、更富含維生素、膳食纖維等成分，是雲林良品的最佳代表。