越南最大的手機營運商 Viettel 集團已決定在發展 5G 無線網路的同時，排除使用華為設備，理由是這家中國公司可能存在著資安疑慮。

據當地媒體報導，由軍方運營的 Viettel 集團，未來的 5G 設備都將依賴 Nokia、Ericsson 等設備。

Viettel 首席執行長 Le Dang Dung 表示：「包括美國在內的許多其他國家都有證據顯示，使用華為設備可能對國家網路的安全性構成威脅，因此我們需要更加謹慎。」

美國率先鼓勵其盟友和其他國家將華為列入黑名單，但 Dung 認為 Viettel 是獨立做出此決定。

Le Dang Dung 說道：「我們決定不使用華為，不僅是因為美國禁止華為，我們只是做出了自己的決定。」

另外兩家越南主要的電信公司似乎也與華為保持距離，如排名第二的越南電信公司 (Vietnam Telecom Services) 就採購了 Nokia 的 5G 設備、排名第三的 MobiFone 正與三星電子合作，但兩者尚未證實未來會排除華為。

而除了越南以外，東南亞有幾個國家仍願接受華為。

如柬埔寨最大的營運商 Smart Axiata 已與中國供應商合作推出該地區首個 5G 無線網絡，該服務將於年底上線。

儘管越南與中國有著密切的貿易關係，但越南河內政府正與美國在安全方面進行合作。

越南與中國在南海的領土議題上也存在分歧，加劇了越南人對北京的不滿情緒。

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