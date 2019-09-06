▲山竹睽違16年首次空運來台，卻因泰方疏失無法入台。（圖／取自維基）

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睽違16年後，首批泰國生鮮山竹於今（6）日正式抵台。不過，農委會防檢局今日傍晚表示，由於該批1000公斤山竹貨櫃並未在開啟處採用鉛封，也未在檢疫證明書加註貨櫃號碼及鉛封號碼，不符合檢疫規定，不得輸入台灣。

防檢局副局長鄒慧娟受訪時指出，該批山竹是以空運貨櫃裝運，但在開啟處未依規定鉛封，且其檢附的植物檢疫證明書未加註貨櫃號碼及鉛封號碼，違反「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」相關規定，依規定不得輸入。

鄒慧娟表示，考量到山竹有可能傳遞楊桃果實蠅、木瓜果實蠅等害蟲，為了維護台灣國內生態環境，因此規定山竹的空運貨櫃需要完全封閉；但在泰國檢疫人員疏失之下，此批貨櫃並未在會櫃門口加裝鉛製封條，也未在植物檢疫證明書上加註櫃號碼及鉛封號碼，使山竹有感染風險，因此雖然該批山竹在檢疫果實蠅方面全都合格，仍依規定不得進入我國。

至於這批貨為後續如何處置？防檢局植物檢疫組組長陳子偉指出，該批山竹被禁止入台後，我國的貿易商可以選擇銷毀、退運回泰國或是運至其他國家，「就是不能進入台灣」。

防檢局指出，由於該批貨品輸入時違反前述規定，該局已判定該批貨品檢疫不合格；同時，也已通知泰方植物檢疫機關，往後應確實依照我國檢疫規定辦理。

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