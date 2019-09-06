當都市小孩來到全校只有21名學童的澎湖離島鎮海國中交流，他們眼中充滿羨慕與狂喜。新北市永和國中師生一行24人，在校長陳玉芬帶領下來澎湖進行三天二夜的城鄉共學及參訪，6日在鎮海國中全體師生的熱情接待下，度過了一個很不一樣的離島體驗活動。

來訪的永和國中同學設計一連串科學實驗闖關，而鎮海國中同學則分享造舟體驗、海洋淨灘、環境減塑等課程，兩校師生透過課程共備，讓都會學生體驗離島的生活步調及澎湖鎮海的海天一色，跨越了城鄉與文化實踐共學精神，大家還相約12月台北相見歡。

帶隊的永和國中校長陳玉芬指出，永和國中為全國班級數最多國中，108學年度有107班2800餘人，民國77年學校成立數理資優班，除了在學術領域、數理競賽、科學探究上有傑出的表現外，「科學服務活動」也是永和國中數理資優班的一大特色，包括辦理科學園遊會、小學生科學紮根活動、至社區圖書館與捷運站推廣科學教育，也利用暑假至偏鄉學校進行科學營隊的交流。

澎湖鎮海國中校長吳憶如說，鎮海國中雖然只有21人，但是自2016年起，結合學校及社區藝文、社會領域課程師資，應用於環境、資訊、海洋教育議題，推動海漂廢棄物及淨灘主題課程，喚起公眾對海洋廢棄物的重視、拓展學生參與全球議題的視野。

交流課程中鎮海國中師生也分享，年初師生遠赴香港駕駛重型帆船遠航的經歷，以及造舟及帆訓的航海課程，從親近海洋如何發現自己、認識家鄉、探索世界，成為擁抱大海的海洋之子心理歷程。