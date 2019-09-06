為紀念921地震二十周年，位於重建區的埔里紙教堂將在9月21日晚間7點舉辦「跨越‧共和」921地震20週年紀念音樂會；將由金曲獎、國家文藝獎得主錢南章所創作，深具地震意涵與重生力量的第6號交響曲《蝴蝶》，將進行埔里地區的首演。

今（6）日特舉辦贈譜儀式，由許遠東先生暨夫人紀念文教基金會授權埔里Butterfly樂團演出第6號交響曲《蝴蝶》。埔里過去曾有蝴蝶鎮的稱號，蝴蝶也是引領埔里打造生態城鎮的願景指標，錢南章與賴美貞夫婦為創作此曲，特地走訪埔里，感受在地為再現埔里蝴蝶王國所做的努力。

全曲分四個樂章：第一樂章〈星星的家〉，以淳樸輕暢的旋律，描繪早期被泰雅族人稱為星星部落的埔里；第二樂章〈921大地震〉，以音樂劇場的形式，呈現天崩地裂、悲愴動盪的世紀浩劫；第三樂章〈紙教堂〉，以巴赫〈聖詠〉融入樂章，象徵災後重建的希望；最後一個樂章〈蛹之生〉，以蝴蝶破蛹而出、漫天飛舞的意象，呈現台灣震後重生、生生不息的生命力。

其中的第二樂章〈921大地震〉，聲音與影像結合極具震撼力，錢南章回憶創作過程，驕傲地表示：「這是最無可取代、也是最能代表台灣聲音的樂章!」

慨然授權的許遠東先生暨夫人紀念文教基金會執行長許志平也說，很榮幸《蝴蝶》交響曲可以在創作的起源地演出，而且是在如此值得紀念的時刻、由許多人共同來成就，讓人無比欣喜與感動。

埔里Butterfly樂團團長、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展則充滿感懷地說，這首曲子對埔里、對樂團、甚至對整個921重建區都是珍貴的禮物，不只鼓舞長期在地耕耘的工作者，也展現音樂撼動生命的力量。

今天也進行《桃米四季》小提琴協奏曲的發表，這是台北打擊樂團駐團作曲家陳廷銓，特別為埔里桃米生態村所創作，共分為〈大地春曉〉、〈夏夜璀璨〉、〈秋語田景〉、〈冬之祈禱〉四個樂章，分以桃米四季的生態特色為發想，引領大家認識這從地震中破蛹而出的美麗生態村。廖嘉展董事也表示，《桃米四季》也將在921紀念音樂會上首演，與所有鄉親、來賓分享。