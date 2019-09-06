▲韓國瑜會見日本學者意外鬧出許多爭議，現又被爆料韓國瑜當場竟忘記帶名片。（圖／翻攝自高雄市政府網站）
▲韓國瑜會見日本學者意外鬧出許多爭議，現又被爆料韓國瑜當場竟忘記帶名片。（圖／翻攝自高雄市政府網站）

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高雄市長韓國瑜今（ 6 ）日與日本東京大學學者會面，會後被媒體堵訪時韓國瑜表示，「今天我沒有遲到，我等日本人 25 分鐘。」一席話引發日本學者松田康博不滿，在臉書發文還原事情原委，其實是日本學者團臨時才被通知會面地點更改。高市府隨後發聲明致歉，韓國瑜也開直播解釋「只是開玩笑」。但爭議持續延燒，現又被爆料韓國瑜忘記帶名片。

臉書粉專「 Taiwan Warm Power 」發文表示，韓國瑜跟日本東京大學兩岸關係研究小組的會面簡直是一場外交上的災難。該粉專聲稱看完韓國瑜與日本學者會面的影片，提出 3 點韓國瑜團隊的明顯疏失。

1. 忘了帶名片。韓國瑜到場後先跟松田教授握了手，松田教授拿了名片出來交換，這時候韓國瑜突然發現自己沒有名片，回頭跟幕僚示意把名片拿來。

2. 致詞不知道在說啥。韓國瑜致詞先講了姊妹市交流、台日經貿數據等等，這部分沒問題。但之後韓國瑜又特別提了兩件事，希望日本的棒球隊冬天訓練的時候能夠來高雄、希望日本的影視在冬天的時候能夠來高雄拍攝。韓國瑜說：「日本冬天拍電視電影會很冷，那你男主角女主角不管是各種戲劇，武打的也好、愛情的也好，這講出去（講話？）都會有吐氣啊（伸手在空中做出煙霧狀），太冷了，能不能來我們高雄拍電視電影？」

3. 沒有給來賓致詞。韓國瑜講完他的冬天理論之後，比了手勢請松田教授說話，正當松田教授要準備要開口的時候，司儀搶先了：「首先我們邀請我們的市長還有松田教授先上前來合照」。然後松田教授一句話也沒說到，媒體就被請出去，開始閉門會議了。

「 Taiwan Warm Power 」強調，一個重要的外交活動，從確認賓客名單、排時間、排會面地點、排座位、確認致詞講稿、確認司儀稿、確認要討論的議題、確認交換的禮物、確認照相的角度、確認媒體訪問的流程到當天的擺設都有各種眉眉角角。「這場會面不但沒有交流到，反而還把對方惹到公開批評，世間罕見」。（編輯：倪浩軒）

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