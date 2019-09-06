正值開學之際，新北侯友宜今（6）日親自來到新北光復高中，參與知名學生網紅團體「銘銘就」兄弟及同學們互動體驗，並帶來「交通安全御守」提醒同學們，一定要考到駕照後才能上路，也要加強危險感知訓練及防禦駕駛的觀念，保護自己的安全。

侯友宜多次在道安會議強調，要重視機車族群用路安全，新北市政府於9月起直接進入校園在20所高中職及大專院校，辦理機車考照及駕駛用路安全宣導，今天的活動有別於刻板教條宣導，邀請了知名學生網紅團體「銘銘就」兄弟檔潛入新北市立光復高級中學風雨操場，吸引了同學們關注！

「銘銘就」兩個大男生扮裝為菜鳥交通警察，攔截學生們詢問「18歲必做的事情」；除了，進入理想的學校、交男女朋友外，多數人都表示想趕快騎上機車，去環島、夜衝等等，但「銘銘就」詢問有關交通常識時，卻發現同學常常一問三不知，兄弟倆將答錯的學生通通揪出來。

此時，侯市長化身「侯Sir」登場，為同學們解圍，希望同學們注意用路安全。侯友宜市長表示，近年來18-24歲的機車首駕族肇事率年年升高，其中更不乏無照駕駛，侯市長疾呼，生命不能重來、安全最重要，叮嚀同學們考完駕照才能上路！

臺北區監理所更在現場設置大貨車的內輪差與大型車視線死角體驗區，讓同學們能夠親身感受，造成交通事故傷亡的原因，侯市長率先體驗後，再次呼籲大車轉彎時車速放慢外，機車騎士與行人也需多加留意，遇大型車輛應保持安全距離。