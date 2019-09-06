▲鴻海集團創辦人郭台銘與東京大學兩岸關係研究小組的日本朋友們一起共進晚餐。（圖／擷取自郭台銘臉書粉絲專頁）
▲鴻海集團創辦人郭台銘與東京大學兩岸關係研究小組的日本朋友們一起共進晚餐。（圖／擷取自郭台銘臉書粉絲專頁）

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今（6）日高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜與日本東京大學兩岸關係研究小組會面，但「遲到」風波，卻讓訪團成員之一松田康博氣得在臉書上PO文打臉，直指是韓市府臨時換地方。而鴻海集團創辦人郭台銘也在深夜PO出自己跟研究小組成員一起共進晚餐，甚至還標註「雙方都準時到達就能賓主盡歡」頗有較勁韓的意味。

從郭PO文就處處看得見他展現自己「實力」的地方，包括郭4月才與東大校長在東京見面，對於東京大學兩岸關係研究小組提出的問題做出解答，包括企業在中國大陸的角色、從與夏普舉辦的記者會上掛的國旗就知道自己一向是中華民國派，強調自己在全世界投資也包括日本，目前已辭去鴻海董座但未來財產會信託。

郭台銘表示自已有足夠的經驗與判斷，為台日未來20年的合作方向提供實質做法。最後還標註「台日友好誤會都可以迎刃而解」、「雙方都準時到達就能賓主盡歡」，以下為郭台銘PO文全文：

今天和 #東京大學兩岸關係研究小組 的日本朋友們一起晚餐，我4月時才與東大校長在東京見面。東京大學兩岸關係研究小組是日本研究對臺政策的權威智庫，今天他們問了不少問題，尤其當我宣佈要投入總統初選時，在日本非常受到關注，有許多以我和中國大陸關係為題目的報導。

我的回答是：
了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸官方控制，鴻海是30年前台商開始到大陸設置生產基地的代表，不僅總公司一直都在台灣，而且對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過80萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。

從我與SHARP舉辦國際記者會仍同時懸掛中華民國🇹🇼與日本🇯🇵國旗，就可以知道我一向以來的立場是非常堅定的 #中華民國派，而當時我完全沒有要選總統。

再加上鴻海早已 #全球化，在全世界投資，包括日本都設有公司及生產基地，再加上現在工業互聯網的發展，關燈工廠自動化，燈塔工廠，掌握數據使得遷移生產的難度降低，我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

反觀40年來，我擁有包括對 #美國、#中國大陸 以及 #日本 等科技與產業經驗，在現今 #中美貿易戰、日韓產業競爭、台日經貿與科技合作等重大議題，我有足夠的經驗與判斷為台日未來20年的合作方向提供實質做法。

日本現在也非常重視中國大陸的市場，在對科技合作有疑慮，及國情不同等障礙上，台日長久以來的關係，可有助於三方市場的合作。

席間，團長 #松田康博 教授特別提出了對於擔任總統的問題，他想了解關於對弱勢者的照顧，這和商業上的競爭思惟完全不同。

我同意松田先生所說，就算我不是總統，過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道 #人生並不公平，#錢只有用在對的地方 才能發揮它的價值。

我們也分享了日本導演來台拍攝因為 #八八風災 而捐贈興建的永齡農場記錄片，而在311日本地震海嘯後，我捐款7億日幣，參與重建了受創嚴重的志津川醫院，如今命名為「南三陸醫院」並啓用。另外，我在初選時也曾提出要為台灣身心障礙者建立專屬的100億保險基金。

一個國家的治理，最重要就是要 #興利除弊，提供公平可競爭的社會基礎，並且對弱勢者提供照顧，我想 #知易行難，就是長年由傳統政客把持政治對台灣造成的困境。
日本朋友最喜歡 #鼎泰豐小籠包，再加上 #台灣啤酒，今晚我想日本朋友們除了更加瞭解台日關係在外交、經貿上能夠有何發展空間以外，美食外交，賓主盡歡。

#永齡農場有機水果製成珍珠水果茶
#歡迎東京大學兩岸關係研究小組
#台日友好誤會都可以迎刃而解
#雙方都準時到達就能賓主盡歡

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