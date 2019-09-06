今（6）日高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜與日本東京大學兩岸關係研究小組會面，但「遲到」風波，卻讓訪團成員之一松田康博氣得在臉書上PO文打臉，直指是韓市府臨時換地方。而鴻海集團創辦人郭台銘也在深夜PO出自己跟研究小組成員一起共進晚餐，甚至還標註「雙方都準時到達就能賓主盡歡」頗有較勁韓的意味。

從郭PO文就處處看得見他展現自己「實力」的地方，包括郭4月才與東大校長在東京見面，對於東京大學兩岸關係研究小組提出的問題做出解答，包括企業在中國大陸的角色、從與夏普舉辦的記者會上掛的國旗就知道自己一向是中華民國派，強調自己在全世界投資也包括日本，目前已辭去鴻海董座但未來財產會信託。

郭台銘表示自已有足夠的經驗與判斷，為台日未來20年的合作方向提供實質做法。最後還標註「台日友好誤會都可以迎刃而解」、「雙方都準時到達就能賓主盡歡」，以下為郭台銘PO文全文：

今天和 #東京大學兩岸關係研究小組 的日本朋友們一起晚餐，我4月時才與東大校長在東京見面。東京大學兩岸關係研究小組是日本研究對臺政策的權威智庫，今天他們問了不少問題，尤其當我宣佈要投入總統初選時，在日本非常受到關注，有許多以我和中國大陸關係為題目的報導。

我的回答是：

了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸官方控制，鴻海是30年前台商開始到大陸設置生產基地的代表，不僅總公司一直都在台灣，而且對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過80萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。

從我與SHARP舉辦國際記者會仍同時懸掛中華民國🇹🇼與日本🇯🇵國旗，就可以知道我一向以來的立場是非常堅定的 #中華民國派，而當時我完全沒有要選總統。

再加上鴻海早已 #全球化，在全世界投資，包括日本都設有公司及生產基地，再加上現在工業互聯網的發展，關燈工廠自動化，燈塔工廠，掌握數據使得遷移生產的難度降低，我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

反觀40年來，我擁有包括對 #美國、#中國大陸 以及 #日本 等科技與產業經驗，在現今 #中美貿易戰、日韓產業競爭、台日經貿與科技合作等重大議題，我有足夠的經驗與判斷為台日未來20年的合作方向提供實質做法。

日本現在也非常重視中國大陸的市場，在對科技合作有疑慮，及國情不同等障礙上，台日長久以來的關係，可有助於三方市場的合作。

席間，團長 #松田康博 教授特別提出了對於擔任總統的問題，他想了解關於對弱勢者的照顧，這和商業上的競爭思惟完全不同。

我同意松田先生所說，就算我不是總統，過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道 #人生並不公平，#錢只有用在對的地方 才能發揮它的價值。

我們也分享了日本導演來台拍攝因為 #八八風災 而捐贈興建的永齡農場記錄片，而在311日本地震海嘯後，我捐款7億日幣，參與重建了受創嚴重的志津川醫院，如今命名為「南三陸醫院」並啓用。另外，我在初選時也曾提出要為台灣身心障礙者建立專屬的100億保險基金。

一個國家的治理，最重要就是要 #興利除弊，提供公平可競爭的社會基礎，並且對弱勢者提供照顧，我想 #知易行難，就是長年由傳統政客把持政治對台灣造成的困境。

日本朋友最喜歡 #鼎泰豐小籠包，再加上 #台灣啤酒，今晚我想日本朋友們除了更加瞭解台日關係在外交、經貿上能夠有何發展空間以外，美食外交，賓主盡歡。

#永齡農場有機水果製成珍珠水果茶

#歡迎東京大學兩岸關係研究小組

#台日友好誤會都可以迎刃而解

#雙方都準時到達就能賓主盡歡