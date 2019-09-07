飾演小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉表示，這次面對成年的「魯蛇」們，小丑變得比以前加倍瘋狂、興奮、手段也更有「創意」，他說：「上一集電影中，這群『魯蛇們』讓潘尼懷斯第一次嘗到瀕臨死亡的痛苦與恐懼，這是潘尼懷斯第一次感到恐懼！覺得自己活著！牠要報仇！苦等了27年，就是為了讓這些魯蛇們嘗到比死亡還要恐怖的滋味！」

不從觀眾熟悉的小丑角色中尋求靈感，比爾史柯斯嘉與導演轉而從書中尋找答案，比爾表示《牠 第二章》雖然是改編自史蒂芬金的暢銷小說，但小說發行於1986年，他說：「我們需要全新的驚悚元素，在不破壞原作精神的情況下，發展出全新的小丑才能滿足現代觀眾想要在戲院內被驚嚇的渴望。小丑潘尼懷斯以人們的恐懼作為糧食，人們越害怕，牠就越壯大，27年前的瀕死經驗讓他脫胎換骨，也讓牠變得更嗜血。」

導演安迪馬希提說：「潘尼懷斯下意識裡渴望再次被那種恐懼感包圍，牠不只沒打算讓這些魯蛇們活著離開，牠還要將他們每個人心中的恐懼放大，並且加倍奉還！」導演補充：「除此以外，我們找來兩代演員，讓觀眾不需要重看第一集就能明白故事的來龍去脈，這對編劇來說是一件大工程，但我們做到了！」同時，為了得到成年演員們發自內心的恐懼，在拍攝期間，史柯斯嘉幾乎無法從角色中離開。對此，史柯斯嘉承認自己在數個晚上驚醒：「小丑潘尼懷斯是我一手創造出來的怪物，牠的表情與性格成為我的一部分，到了夜裡牠就會被潛意識釋放出來，把我自己從睡夢中驚醒。」