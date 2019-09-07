覺得人生很難？他們的人生更難！委內瑞拉奇才導演阿多佛克梅瑞執導作品《NG你的人生》(Snowflake)大玩邏輯梗，影評盛讚近年來最優秀的致敬經典電影，宛如再次看到《黑色追緝令》、《險路勿近》的殺手風采，出乎意料的德式幽默與異想連連的怪誕角色，簡直就像昆汀塔倫提諾跑去執導《口白人生》！

《NG你的人生》橫掃世界各地奇幻影展獎項，被譽為德國近年最荒謬又令人驚豔的原創電影，也是自格林兄弟以後最胡搞瞎搞的德國童話故事。《NG你的人生》將於9月12日在台上映。

亂世之下必有狂徒！故事講述哥倆好的唐與賈維意外發現未完成的劇本，驚覺自己就是劇中人完全照著腳本走，找到作者後卻發現更艱難的正在後面等著他們。上映之初就獲得爛番茄高分好評推薦，並且陸續稱霸各國奇幻影展，網友好評不斷，「就是《鬥陣俱樂部》遇上《蘭花賊》的動作復仇喜劇，漫畫式的政治不正確，超級好看。」、「完全可以看到《NG你的人生》的企圖心，巧妙的敘事手法以及人物特色，像極了早期的昆汀塔倫提諾。」、「120分鐘絕無冷場，善加利用童話角色如行雲流水。」

不只有著童話故事般的角色，也結合像是美漫元素的美女天使、超級英雄、戰士及打鬥場面，讓喜愛次文化漫畫的觀眾可以大飽眼福，而喜愛殺手電影的大眾也可以在《NG你的人生》看到不少早期幫派電影的影子。《NG你的人生》以暴力美學以及黑色幽默，帶觀眾重新體驗不一樣的童話故事。