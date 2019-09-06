香港反送中風暴持續延燒，8 月 31 日晚間於港鐵太子站的警民暴力衝突一事，讓許多示威者不滿，昨( 6 日)白天更有市民到太子站內下跪，請求港鐵公開當晚車站內的監視器畫面，引發越來越多民眾圍觀或加入，港鐵公司不得不於傍晚 5 點關閉該站。到了 6 日晚間，原本的下跪陳情逐漸演變成另一場激烈衝突，上千名港民佔領彌敦道及太子道西部分行車線，警方舉旗警告未果，防暴警再出動，祭出催淚瓦斯與布袋彈。

綜合港媒報導， 6 日晚間 7 點左右，衝突開始激化，示威者在太子站關閉後轉戰旺角、油麻地等區，並包圍旺角警署以雷射筆照射之；晚間 8 點多，警員朝西洋菜南街發射布袋彈及胡椒彈，《香港 01 》報導指出，昨晚港警在 15 分鐘內就發射至少 7 枚布袋彈。示威者不甘示弱，向警署投擲雜物，並以硬物及石塊打碎警署玻璃等；晚間 9 點多，大批防暴警、速龍小隊出動，沿彌敦道向旺角方向清場。

示威者隨後撤退至旺角一帶，並於山東街置設路障、焚燒雜物。港鐵部分車站的閘機、購票機亦遭毀壞，迫使港鐵再關閉油麻地、旺角等站，近午夜時分，港鐵更暫停荃灣線中環站至美孚站服務。其後警方在新填地街施放多枚催淚彈。

截至 7 日凌晨 1 點後，示威者陸續散去，警員清理路障，交通回復正常。香港政府 7 日凌晨亦發表聲明，譴責激進示威者的暴力及破壞行為，「完全目無法紀，行為令人髮指」，威脅市民人身安全，予以最強烈譴責。