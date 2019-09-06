聯準會主席鮑爾週五 (6 日) 在瑞士蘇黎世大學的「全球經濟與貨幣政策」會上表示，貿易政策正在影響投資決策，重申聯準會採取適當措施刺激經濟，預期經濟完全不可能陷入衰退。

美國聯準會主席鮑爾在「全球經濟與貨幣政策」的問答環節中表示，聯準會以較低的利率幫助經濟維持良好的狀態，美國消費、勞動力市場狀況良好，預期經濟衰退的可能性完全不存在。

鮑爾還提到：「我認為，貿易政策的不確定性導致一些公司現在不願投資。」

鮑爾表示：「我們已經聽到了很多關於不確定性的說法。因此，對企業而言，尤其是對工廠、設備或軟體進行長期投資時，他們希望一定程度上確保需求仍將存在。」

鮑爾承諾：「聯準會正確認一些不明確情況，包括貿易衝突。聯準會將會採取合適行動來維持經濟擴張。」

週五鮑爾演說前，美國 8 月新增非農就業數據大縮水至 13 萬人，美國總統川普再次呼籲聯準會降息，批評其刺激經濟的反應緩慢。

隨著美中貿易戰不確定性衝擊美國經濟之下，目前華爾街預期，聯準會將在 9 月 18 的利率政策會議上進一步降息。據 CME 利率觀測工具 FedWatch 顯示，Fed 9 月降息一碼機率為超過 90%。

Fed 9 月降息一碼機率為超過 90%。(圖片：FedWatch)

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