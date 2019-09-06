香港社會及政治組織從業員工會，昨（ 6 日）晚間 7 點半開始，於遮打花園舉行「反濫捕、抗威權」集會，大會聲稱出席人數達 2.3 萬人，香港警方則稱最高峰人數為 3850 人。該集會主要為抗議警方自從 6 月 9 日開始，多次濫用暴力、無理拘捕反送中運動人士、民主派議員，在香港散佈白色恐怖。會中香港民間人權陣線發言人岑子杰亦上台發言，稱民陣已著手申請 9 月 15 日再上街，希望能號召到 200 萬港民一同參與。

岑子杰表示，政府只撤回修例並不夠，稱香港人不會買帳，而民陣亦不會因 8 月 31 日的中環遊行及集會遭警方反對，就放棄合法集會的權力，為了向港府證明市民「五大訴求，缺一不可」的決心，號召 9 月 15 日再有 200 萬港人一同上街，目前該活動正向警方申請中。

香港民間人權陣線原定將於 8 月 31 日發起「人大八三一落閘五周年」示威遊行，但遭香港警方發出反對通知書、上訴失敗；民陣召集人岑子杰當時表示，作為負責任的主辦單位，基於保障參與市民安全的考慮，遊行取消，但未來將會以同樣的名義和訴求持續申請。

早前民陣已於 8 月 18 日發起「止警暴、制黑亂」集會，示威民眾採「流水式」方式在天后至中環遊走，歷時超過 7 個小時，過程大致和平並未爆發大型流血或警民衝突，當時民陣宣稱該場遊行有 170 萬人參與。