為了爭取加拿大新戰機訂單，美國軍火商洛克希德馬丁( Lockheed Martin )派出F-35隱形戰機，參加本周末在魁北克加蒂諾( Gatineau )舉行的航展。F-35被認為是最有機會取代CF-18戰機的替代機種之一。

根據加拿大廣播公司新聞網（CBC News）6日報導，洛馬派出的F-35戰機已於4日飛抵渥太華，將參加在魁北克加蒂諾舉辦的航空展。現任總理杜魯道（Justin Trudeau）4年前參選時，曾表示不會買F-35戰機，因為他認為F-35戰機太貴，應該買較便宜的機種，把省下的錢拿去重整海軍。

加拿大軍方7月公開招標，尋求新機種以汰換88架老舊的CF-18戰機，金額高達190億美元(約6000億台幣)，成為近期西方世界備受矚目的戰機採購案。為了推銷F-35戰機，洛馬除了派出實機表演外，更在渥太華四處設置廣告看板、在社群媒體上大肆宣傳。

F-35對決超級大黃蜂

麥克唐納•道格拉斯(McDonnell Douglas)生產的F/A-18大黃蜂(Hornet)戰機在1980年贏得加國政府合約，成為加拿大皇家空軍新一代戰機，加國空軍一共採購138架，於1982年交付使用。麥道的內部代號為CF-18A，不過加拿大軍方將機種代號改稱CF-188A（單座）與CF-188B（雙座）。

2000年開始，加國將80架C/F-18陸續升級成F/A-18C/D規格，經過性能提升後能服役至2020年之後。加拿大CF-18戰機曾參與1990年代第一次波灣戰爭、科索沃戰爭、2011年利比亞設置禁航區與空襲伊斯蘭國等任務。

2010年時，加拿大宣布將購買65架F-35戰機，以取代現役的CF-18戰機，不過時任總理哈柏(Stephen Harper)在2012年宣布暫時擱置F-35戰機採購案。自由黨參選人杜魯道在競選時曾表示，將尋求更便宜的方案替代F-35。

麥道在1998年併入波音公司內，為了爭奪訂單也推出F/A-18E/F「超級大黃蜂戰機」( Super Hornet ) 戰機，由於加拿大曾是大黃蜂戰機的客戶之一，具有後勤與成本上的優勢，被認為是加國新戰機大熱門之一。另外，瑞典紳寶公司推出JAS-39「獅鷲」（ Gripen ）戰機、空巴的歐洲颱風（Eurofighter Typhoon）、法國達梭的飆風( Rafale )戰機，也都投入競標案。

加國政府預計在2021年宣布最終決選機型，希望在2025年取得首批新戰機，以求在2031年前逐步退役老舊的CF-18機隊。

蔡英文總統在2017年4月接見外賓時，首度證實希望能購買F-35戰機，但是美國擔心隱形戰機機密外洩，並害怕進一步激怒北京，因此遲遲未給予正面回應。空軍因此在今年2月轉而採購洛馬生產的F-16V戰機。