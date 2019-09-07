知名速食店「肯德基」深受不少台灣人歡迎，其中不少商品也是許多老饕熱愛的。不過日前就有網友指出，肯德基許多消失的產品裡，有兩樣真的是老饕回憶中的肯德基霸主商品，讓他直呼「真的好想再吃到」！

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己高中時常去肯德基，其中「凱撒雞肉捲」對於他來說根本是回憶中的聖品，他認為凱撒雞肉捲價格不貴，份量又足，對於只拿零用錢過活的高中生來說是相當佛心的。另外，他直言「巧達濃湯粥」也是相當經典的商品，覺得早餐能吃一口熱粥是相當幸福的事！不過他也難受直呼巧達濃湯粥也默默消失在肯德基菜單上。

最後，他坦言，對自己來說肯德基已經十年來沒有讓他很動心的產品，除了韓式炸雞跟椒麻紙包雞以外，「凱撒雞肉捲」、「巧達濃湯粥」根本是他回憶中的經典。對此，他也詢問各大鄉民「還有人記得這兩樣產品也覺得很好吃的嗎？」

問題一曝光後，就引來相當多網友討論，但有不少老饕卻推薦消失後最讓人難受的產品，應該是「比司吉」，直言「比較懷念比司吉」、「想念比司吉，然後要加蜂蜜醬包」、「我現在腦中一直想起比司吉的味道」、「推比司吉，去外面其他店家找好久還是找不回這味道」。

最後也有不少網友列出許多懷念的商品「還我照燒豬肉堡」、「超愛德式香腸捲餅」、「很懷念紐澳良烤翅桶」、「咔啦霸王卷」，能看出肯德基許多商品真的深受大眾喜愛。（編輯：陳雅雲）