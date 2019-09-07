近年來台灣各式店面林立，許多傳統老牌也都面臨相當大的競爭危機，不過「光南大批發」成立於 73 年，都不受任何影響，仍然是許多大小朋友熱愛的消費場所。對此，就有人詢問，為何光南能夠屹立不搖？

日前有一名網友於 PTT 八卦版發文，表示光南擁有多年的歷史，許多學生真的超愛逛，儘管有日本品牌大創進駐，仍然不減威力，依舊能吸引許多台灣民眾！這樣的情形，就讓網友感到相當好奇，直言「為什麼光南能夠存在這麼久呢」？

問題一曝光後，就引來相當多網友討論，其中就有許多行家點出關鍵，直言光南販賣的種類真的相當多樣，不管是文具、書籍、 3C 產品、美妝用品、食品、雜物等等東西，在光南裡面都能看見。不僅如此，也有人認為光南物美價廉，價格便宜，且物品狀況也都不差，一買就能夠用很久， CP 值真的相當高！

最後也有人點出光南主要客群在於「學生」及「年輕族群」方面，就因前者所述，種類豐富、價格便宜等特點，讓許多年輕一輩的前往消費時，往往都能待上很久！

光南成立至今，仍然吸引不少台灣民眾前往消費，許多人都紛紛大讚「光南根本台灣之光」、「光南吃的還比全聯便宜」、「光南，能買到很多種類的筆，有時候硬是比墊腳石便宜」、「光南屌打」。（編輯：陳雅雲）