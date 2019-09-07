高雄市長韓國瑜6日與日本東京大學兩岸關係研究小組會面，但雙方因聯繫不當而造成不小風波，訪問團成員甚至氣得在臉書上po文。但同天晚間，鴻海創辦人郭台銘也與該小組會面晚餐，從郭po出的「賓主盡歡」照，被外界認為是在跟韓國瑜較勁。為此，郭辦僅說「我們提醒自己一定要守時，郭先生創業也是守時擺在前頭」。

由於高市府與日本東大學者沒有聯繫好地點，造成學者們較晚出現在記者會上，雖然韓國瑜透過臉書直播感到抱歉並再三強調，日本學者完全沒有遲到，不希望因誤會影響未來跟日本學界的交流。但松田康博在記者會結束後po文「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」，引發不小風波。

然而就在同天晚上，郭台銘也po出自己與日本東京大學兩岸關係研究小組的餐敘照，甚至還標註「雙方都準時到達就能賓主盡歡」頗有較勁韓的意味。為此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，昨天大家談得滿開心的，從晚上6點多會面到晚餐10點半左右結束。

蔡沁瑜說，其實他們出發前就有看到松田康博的po文，因此特別也叮囑自己不要遲到，尤其日本人很重守時，而郭台銘自己創業也是把守時擺在前面。而他們到達場地時，對方早已經抵達，雙方談了很多，包括對弱勢的議題、兩岸關係與未來選舉等等，聊得很盡興。