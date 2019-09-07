美中貿易談判預計於 10 月重啟，不少分析家綜合評估雙方各種貿易爭端，推測短期內不易達成實質協議。美國白宫經濟顧問賴利·庫德洛（ Larry Kudlow ） 6 日於白宮外接受媒體訪問時提到，樂於看到雙方重啟談判，但也坦言無法保證 10 月就會有所進展，亦拒絕預測談判結果；甚至引用二戰後美國與前蘇聯的冷戰史為例，稱美中之間的問題並非一時之爭。

綜合外媒報導，庫德洛表示，雖然美中貿易協商已進行了 1 年半，但比起許多國際上的大型紛爭並不算太長，以美國與前蘇聯的冷戰為例，雙方就歷時幾十年關係才解凍。「據我了解這大概是雙方的第 13 次會晤，有可能將持續更久。對兩國來說利害關係都非常重大，因此我不認為 18 個月是很長的時間。」

庫洛德並稱，美中爭端牽涉的範圍非常大，從貿易、人權到國家安全；但正因為貿易協議非常重要，所以即使美中貿易戰拖上 10 年，也只能順其自然，只不過帶來的深遠影響可能將持續 50 年或 100 年。

在同天於白宮外會見傳媒前，庫德洛曾接受美國 CNBC 電視台和彭博社訪問，稱美中兩國最高貿易談判代表將於 10 月初會面，但具體日期尚未確定；並表示本週雙方的通話進展的非常好，談判也在繼續進行。