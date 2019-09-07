華視《天才衝衝衝》最新一集邀請郭忠祐、陳瑋薇、陳大天、曾沛慈、何妤玟、王仁甫、鄭楠鐘、李娜、貝童彤、陳志強、嚴立婷以及高山峰分組挑戰「不可能的默契」、「急中生字ㄅㄆㄇ」、「燃燒吧關鍵字」遊戲，卻意外讓徐乃麟對曹格的印象曝光。

「不可能的默契」遊戲單元時，主持人曾國城出題「背叛」考驗陳志強、高山峰以及鄭楠鐘3人默契，陳志強跟高山峰同樣聯想到曹格經典作品首《背叛》，沒料到鄭楠鐘卻荒唐回答「前女友」，讓隊長徐乃麟直說: 「換人換人！」自己登板救援，沒料到題目換成「曹格」時，陳志強回答「馬來西亞」、高山鋒秒回「包子妹」，徐乃麟卻說出「酒後打架」，讓他現場又囧又愧疚直呼：「可不可以改其他答案！？」曾國城則在一旁落井下石虧：「乃哥說這就是你對他的第一印象。」

換曾國城隊伍進行「不可能的默契」遊戲，派出曾沛慈、何妤玟及王仁甫，隊長曾國城評估隊員都是女性，為了能獲勝要求王仁甫用女性思維去思考，王仁甫笑料十足直接上演附身戲碼，注入滿滿女人魂，肢體表情動作都非常女性，彷彿女版「王仁甫」，回答時也跟何妤玟的答案一樣，說到「度假」就想到比基尼，另一隊隊長徐乃麟還很訝異王仁甫怎麼會回答男生想不到的比基尼，隨後恍然大悟是女人魂的關係，讓現場來賓笑成一片。

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