麻將
▲日前知名女星茵芙於節目上分享打麻將禁忌，與轉運法，引起網友熱議。（圖／取自維基百科）

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打麻將禁忌之多，許多人都相當深信只要觸犯了禁忌，這場牌局就會輸慘。日前知名女星「茵芙」就在節目上透露，自己有次打麻將時不小心吃了「禁忌食物」，沒想到真的輸超慘，然而友人一教導她「絕神轉運法」，立馬大賺兩萬元，讓許多來賓感到不可置信。

▲茵芙日前在節目《 2 分之一強》上分享麻將禁忌。（圖／取自茵芙 IG ）

日前知名女星茵芙於綜藝節目《 2 分之一強》上談論各國恐怖迷信，她也分享自己在打麻將時的禁忌之事。她直言自己有次要去朋友家打麻將，想說帶點食物大家能夠一起吃，於是買了壽司跟鹽酥雞。沒想到，一到之後卻沒人要吃，甚至每個朋友都露出謎樣笑容，讓茵芙感到相當疑惑，所以她就一個人將食物全部吃完。

但開始打麻將時，茵芙表示自己就開始一直輸，直言「雖然我沒那麼會打，但也沒輸到這麼誇張」！最終，友人終於看不下去，告訴她「壽司」的日語發音 Sushi 和「鹽酥雞」都因諧音與「輸」有關，才導致茵芙輸到脫褲。

茵芙
▲茵芙表示自己帶的壽司跟鹽酥雞，因為諧音與「輸」有關而犯禁忌。（圖／取自 2 分之一強 Youtube ）

茵芙聽完後終於恍然大悟，這時友人再向她透露一個轉運法，告訴茵芙如果去廁所拔一根「私密處的毛」，就能立馬轉運，擺脫厄運。這樣的方法，茵芙也是半信半疑，但其他朋友也瘋狂點頭直言「真的有用」，所以茵芙還是照做。

▲茵芙友人表示「拔一根私密處的毛」就能立馬轉運。（圖／取自 2 分之一強 Youtube ）

沒到茵芙一做完友人提供的方法後，立馬財運大開，整晚狂贏，最後甚至贏了將近二萬元。另外，也有來賓表示轉運並非一定要拔毛，直言「其實小便也可以，有排除壞運的意思」。

▲茵芙坦言自己按照友人說法，沒想到真的當天大贏到將近兩萬元。（圖／取自 2 分之一強 Youtube ）

這樣的趣事一播出後，也引來許多網友討論，不少網友也直呼「打麻將的規矩真多」、「打麻將禁忌也是一門學問耶」，甚至也有人歪樓直言「這樣賭場廁所會不會爆滿啊」。（編輯：陳雅雲）

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