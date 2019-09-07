「大馬女神」林明禎推出第三張專輯，首波主打新歌〈Whoo〉撩人無數，搭配林明禎32E、22吋腰的好身材，性感魅力破表，為了這首舞曲，她還挑戰出道以來最難的舞蹈編排－螢狐扭臀瘦腰舞。她戴上狐狸面具化身可愛狐狸精，性感服裝隨著迷幻燈光而絢爛，率領舞者嫵媚扭臀跳舞。

這次〈Whoo〉舞步中最難的點在於得坐在一顆極具彈性、隨時滾動的瑜伽抗力球上跳舞，考驗著身體核心肌力，除了必須有良好平衡感之外，也需要使用大量腰部的力量。其中舞步挑戰在韻律球上跳舞，平時愛運動的林明禎會拿韻律球來做瑜伽練習，但用韻律球跳舞是第一次，她表示：「印象蠻深刻的是要在『愛情韻律球』上跳舞，韻律球隨著舞蹈動作上下搖擺波動，就像心跳撲通的那種戀愛的感覺。」

親自填詞說出戀愛滋味，林明禎對於歌詞「整個世界只有你讓我Say it whoo」特別有FU，認為每個女生在談戀愛熱戀時常眼裡只有對方，覺得只有這個人能讓自己成為這世界上最開心或最甜蜜的人。談到對愛情的嚮往，她表示：「最近真的超級無敵忙，每個作品都面臨不同挑戰，有廣告、戲劇、微電影、電影，現在還有音樂作品要推出，每天都充滿期待、充實，所以對於其他事情沒有特別去想，一切都順其自然」。